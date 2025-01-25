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Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина высказала свое мнение о внучке-певице

Лариса Долина высказалась о внучке-певице, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 03:59 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
У российской певицы Ларисы Долиной растет единственная внучка Александра. Девочке 13 лет, и она уже покоряет сцену. Выступает вместе с бабушкой и участвует в музыкальных проектах, сообщает Zakon.kz.

Лариса Александровна гордится внучкой и знает – у нее все получится. Правда, в будущем Саша будет выступать под другой фамилией.

"Сейчас уже говорим о том, что, может быть, она когда-то возьмет псевдоним, чтобы ее не сравнивали со мной, потому что мы разные", – сообщила 69-летняя исполнительница.

Певица не станет лезть в жизнь внучки и что-то советовать, поскольку понимает, что у современных людей другие взгляды и мышление. При этом Лариса Александровна обещает, что сделает все, чтобы ее внучка была счастлива.

"Внучка растет очень творческим человеком, заряжена творчески, креативная очень. Потенциал у нее большой. Хочу ли я, чтобы она была в шоу-бизнесе? Не знаю. Хочу я или не хочу – решение принимать ей. Давить мы с мамой на нее никогда не будем", – призналась 69-летняя певица.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова в эфире обратилась к молодому мужу, которого давно не видела.

Аксинья Титова
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