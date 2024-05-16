Дэвида Копперфильда обвинили в сексуализированном насилии

16 женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуализированном насилии и неподобающем поведении, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, в рамках расследования журналисты провели более сотни интервью и ознакомились с судебными и полицейскими отчетами. Так, со слов заявительниц, преступления произошли в период с конца 1980 по 2014 год. Более половины из них утверждают, что на тот момент они были младше 18 лет.

Три женщины сообщили, что иллюзионист накачал их наркотиками, прежде чем вступить в половую связь без их согласия. В четырех других случаях пострадавшие утверждали, что Копперфильд трогал их или заставлял сексуализированным образом прикасаться к нему прямо во время выступлений на сцене. Трое из них на тот момент были подростками. Члены семьи одной 15-летней девочки утверждают, что видели из зала, как Копперфильд щупал ее грудь.

По данным расследования, своим жертвам Копперфильд обещал продвижение по карьерной лестнице в модельном бизнесе.

В письменных ответах адвокаты сообщили изданию, что Копперфильд "никогда ни с кем не вел себя неподобающим образом, не говоря уже о несовершеннолетних". Также они отметили, что против артиста ранее выдвигалось "множество лживых обвинений".

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