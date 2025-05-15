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Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова поддержала 51-летнего Илью Авербуха после скандала

Илья Авербух, Лиза Арзамасова, скандал , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 00:04 Фото: Instagram/averbukhofficial
Российская актриса Лиза Арзамасова поддержала хореографа и постановщика ледовых шоу Илью Авербуха после скандала, выложив совместное фото в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Таким образом она выразила поддержку своему супругу Илье Авербуху, оказавшемуся в центре общественного внимания после недавних высказываний. 

Публикация Арзамасовой в Instagram стала для многих знаком того, что она стоит рядом с мужем, несмотря на общественную реакцию. В комментариях к посту подписчики выразили поддержку паре, отметив их сплоченность и взаимопонимание.

Ранее Илья Авербух оказался в центре скандала после высказываний о девочках, которые вызвали волну критики в его адрес. В интервью Ксении Собчак он произнес сомнительную фразу о подростковом прошлом своей нынешней супруги. Собчак поинтересовалась, странное ли это чувство – помнить свою жену еще практически ребенком. Позже он извинился

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Айсулу Омарова
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