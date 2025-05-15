Лиза Арзамасова поддержала 51-летнего Илью Авербуха после скандала

Российская актриса Лиза Арзамасова поддержала хореографа и постановщика ледовых шоу Илью Авербуха после скандала, выложив совместное фото в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Таким образом она выразила поддержку своему супругу Илье Авербуху, оказавшемуся в центре общественного внимания после недавних высказываний.

Публикация Арзамасовой в Instagram стала для многих знаком того, что она стоит рядом с мужем, несмотря на общественную реакцию. В комментариях к посту подписчики выразили поддержку паре, отметив их сплоченность и взаимопонимание.

Ранее Илья Авербух оказался в центре скандала после высказываний о девочках, которые вызвали волну критики в его адрес. В интервью Ксении Собчак он произнес сомнительную фразу о подростковом прошлом своей нынешней супруги. Собчак поинтересовалась, странное ли это чувство – помнить свою жену еще практически ребенком. Позже он извинился.