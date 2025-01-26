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Культура и шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова приступили к стройке своего жилья

Строительство, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 04:04 Фото: Instagram/samoylovaoxana
26 января неутомимая мать четверых детей объявила о перестройке дома, который купила с Джиганом в 2018 году, сообщает Zakon.kz.

Бизнесвумен объявила у себя в Instagram-сторис, что на их с Джиганом участке началась масштабная стройка. Точнее перестройка трехэтажного особняка. Планы у супругов грандиозные.

"Полная замена фасадов, новая часть дома, беседки, навесы, подсветки, и еще миллиард деталей", – рассказала блогер о своих планах.
Фото: Instagram/samoylovaoxana

Полный апгрейд планируют выполнить всего за четыре месяца, а из интересного – сделать на огород на третьем этаже.

Со слов Самойловой, с момента покупки этого дома, семья "скиталась" по съемным домам и присматривали другие поселки, но в итоге сделали выбор в пользу уже купленной недвижимости. Теперь она обещает каждую неделю показывать изменения, а это значит, что мы на пороге нового реалити-шоу.

Тем временем Ксения Бородина готовится к свадьбе. Для этого она специально полетела в Турцию.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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