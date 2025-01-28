Динара Сатжан сразила публику наповал своим ярким образом
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская ведущая Динара Сатжан примерила новый образ. Теледива поспешила поделиться эффектными снимками с аудиторией. Как оказалось, не напрасно. Армия поклонников осталась в восторге, сообщает Zakon.kz.
Фотографии бизнесвумен разместила на личной странице в Instagram 27 января 2025 года.
За помощью Сатжан обратилась к звездному стилисту. По ее словам, она хотела "быть дерзкой!"
Эксперимент удался. Под постом можно встретить лишь восторженные отзывы и похвалу работы профессионалов.
- Мощный образ.
- Самая стильная женщина страны – Динара.
- Роскошная Динарочка.
- Стильно и красиво.
- Вот это прям ваш стиль – отражает ваш стержень.
- Роскошная.
- Динара, вам очень идет.
- Динара, выглядите как первая леди. Вы такая красивая.
- Женщина, одетая в любовь! Ничего прекрасней в мире нету! – отмечают пользователи.
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