Динара Сатжан сразила публику наповал своим ярким образом

Известная казахстанская ведущая Динара Сатжан примерила новый образ. Теледива поспешила поделиться эффектными снимками с аудиторией. Как оказалось, не напрасно. Армия поклонников осталась в восторге, сообщает Zakon.kz.

Фотографии бизнесвумен разместила на личной странице в Instagram 27 января 2025 года.

За помощью Сатжан обратилась к звездному стилисту. По ее словам, она хотела "быть дерзкой!"

Эксперимент удался. Под постом можно встретить лишь восторженные отзывы и похвалу работы профессионалов.

Мощный образ.

Самая стильная женщина страны – Динара.

Роскошная Динарочка.

Стильно и красиво.

Вот это прям ваш стиль – отражает ваш стержень.

Роскошная.

Динара, вам очень идет.

Динара, выглядите как первая леди. Вы такая красивая.

Женщина, одетая в любовь! Ничего прекрасней в мире нету! – отмечают пользователи.

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