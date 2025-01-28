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Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан сразила публику наповал своим ярким образом

Яркий образ Динары Сатжан сразил Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 09:21 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская ведущая Динара Сатжан примерила новый образ. Теледива поспешила поделиться эффектными снимками с аудиторией. Как оказалось, не напрасно. Армия поклонников осталась в восторге, сообщает Zakon.kz.

Фотографии бизнесвумен разместила на личной странице в Instagram 27 января 2025 года.

За помощью Сатжан обратилась к звездному стилисту. По ее словам, она хотела "быть дерзкой!"

Эксперимент удался. Под постом можно встретить лишь восторженные отзывы и похвалу работы профессионалов.

  • Мощный образ.
  • Самая стильная женщина страны – Динара.
  • Роскошная Динарочка.
  • Стильно и красиво.
  • Вот это прям ваш стиль – отражает ваш стержень.
  • Роскошная.
  • Динара, вам очень идет.
  • Динара, выглядите как первая леди. Вы такая красивая.
  • Женщина, одетая в любовь! Ничего прекрасней в мире нету! – отмечают пользователи.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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