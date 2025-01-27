Фанаты Аллы Пугачёвой разнесли Анжелику Варум
Фото: Instagram/avarum
Российская эстрадная певица Анжелика Варум исполнила песню Аллы Пугачёвой под названием "Речной трамвайчик". Это произошло на одном из концертов именитого композитора Игоря Крутого, сообщает Zakon.kz.
70-летний пианист разместил видео с Варум на своей странице в Instagram. Композиции, которую Пугачёва выпустила еще в 2001 году, исполнительница "Зимней вишни" придала свой колорит. Однако старания Варум оказались напрасны. Аудитория наотрез отказалась принимать ее версию.
"Анжелика Варум. "Речной трамвайчик" (муз. И. Крутой, ст. Е. Муравьёв)", – кратко говорится в описании к публикации.
- Исполнено красиво, но ни в какое сравнение с Аллой Пугачёвой.
- Спасибо за музыку, но после Аллы другие не принимаются, извините.
- Исполнение этой песни Пугачёвой всегда останется в наших сердцах. Лучше ее никто не споет!
- Кроме Пугачёвой не хочется слушать в других исполнениях.
- Когда поет Алла, эта песня оживает и хочется снова и снова слушать. Анжелика просто спела, что даже и не затронула. В ее исполнение данная песня потеряла смысл.
- Алла проживала каждую свою песню. Хорошее исполнение Анжелики, но не более.
- Это песня Аллы! Другие не принимаются!
- Конечно, звездной эту песню сделала именно Пугачёва. Здесь только шептательная потуга Варум. Она поет, а где-то в ушах стоит исполнение Пугачёвой, – пишут возмущенные пользователи Сети.
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