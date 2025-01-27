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Культура и шоу-бизнес

Фанаты Аллы Пугачёвой разнесли Анжелику Варум

Анжелика Варум нарвалась на критику после публикации Игоря Крутого, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 12:19 Фото: Instagram/avarum
Российская эстрадная певица Анжелика Варум исполнила песню Аллы Пугачёвой под названием "Речной трамвайчик". Это произошло на одном из концертов именитого композитора Игоря Крутого, сообщает Zakon.kz.

70-летний пианист разместил видео с Варум на своей странице в Instagram. Композиции, которую Пугачёва выпустила еще в 2001 году, исполнительница "Зимней вишни" придала свой колорит. Однако старания Варум оказались напрасны. Аудитория наотрез отказалась принимать ее версию.

"Анжелика Варум. "Речной трамвайчик" (муз. И. Крутой, ст. Е. Муравьёв)", – кратко говорится в описании к публикации.
  • Исполнено красиво, но ни в какое сравнение с Аллой Пугачёвой.
  • Спасибо за музыку, но после Аллы другие не принимаются, извините.
  • Исполнение этой песни Пугачёвой всегда останется в наших сердцах. Лучше ее никто не споет!
  • Кроме Пугачёвой не хочется слушать в других исполнениях.
  • Когда поет Алла, эта песня оживает и хочется снова и снова слушать. Анжелика просто спела, что даже и не затронула. В ее исполнение данная песня потеряла смысл.
  • Алла проживала каждую свою песню. Хорошее исполнение Анжелики, но не более.
  • Это песня Аллы! Другие не принимаются!
  • Конечно, звездной эту песню сделала именно Пугачёва. Здесь только шептательная потуга Варум. Она поет, а где-то в ушах стоит исполнение Пугачёвой, – пишут возмущенные пользователи Сети.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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