Фанаты Аллы Пугачёвой разнесли Анжелику Варум

Российская эстрадная певица Анжелика Варум исполнила песню Аллы Пугачёвой под названием "Речной трамвайчик". Это произошло на одном из концертов именитого композитора Игоря Крутого, сообщает Zakon.kz.

70-летний пианист разместил видео с Варум на своей странице в Instagram. Композиции, которую Пугачёва выпустила еще в 2001 году, исполнительница "Зимней вишни" придала свой колорит. Однако старания Варум оказались напрасны. Аудитория наотрез отказалась принимать ее версию.

"Анжелика Варум. "Речной трамвайчик" (муз. И. Крутой, ст. Е. Муравьёв)", – кратко говорится в описании к публикации.

Исполнено красиво, но ни в какое сравнение с Аллой Пугачёвой.

Спасибо за музыку, но после Аллы другие не принимаются, извините.

Исполнение этой песни Пугачёвой всегда останется в наших сердцах. Лучше ее никто не споет!

Кроме Пугачёвой не хочется слушать в других исполнениях.

Когда поет Алла, эта песня оживает и хочется снова и снова слушать. Анжелика просто спела, что даже и не затронула. В ее исполнение данная песня потеряла смысл.

Алла проживала каждую свою песню. Хорошее исполнение Анжелики, но не более.

Это песня Аллы! Другие не принимаются!

Конечно, звездной эту песню сделала именно Пугачёва. Здесь только шептательная потуга Варум. Она поет, а где-то в ушах стоит исполнение Пугачёвой, – пишут возмущенные пользователи Сети.

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