#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Культура и шоу-бизнес

Жена Кайрата Нуртаса рассказала о проблеме, с которой столкнулась из-за каникул детей

Жена Кайрата Нуртаса рассказала о проблеме, с которой столкнулась из-за каникул детей, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 17:15 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 20 марта 2025 года, разоткровенничалась со своими подписчиками в Instagram, сообщает Zakon.kz.

36-летняя супруга Кайрата Нуртаса рассказала о проблеме, с которой столкнулась из-за выхода детей на весенние каникулы. Напомним, казахстанские школьники отдохнут 11 дней – с 21 по 31 марта.

"Дети вышли на очередные каникулы. Теперь я, как и все мамы, думаю о том, куда мне их отвезти, как рационально и выгодно распланировать время", – написала Абдукаримова.

По словам Жулдыз, у всех четверых детей разные мечты, вкусы и планы.

"Тем не менее, надеюсь, мы придем к одному общему решению", – добавила многодетная знаменитость.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 17:15
Жулдыз Абдукаримова посетила премьеру без Кайрата Нуртаса, вызвав шумиху в Сети

12 марта 2025 года Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова неожиданно появились вместе на свадьбе блогеров. Подробнее об этом здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
4-летняя внучка певицы Валерии преобразилась в маленькую леди
Культура и шоу-бизнес
19:58, 20 марта 2025
4-летняя внучка певицы Валерии преобразилась в маленькую леди
Певица Наzима уличила поклонницу в обмане и пригрозила ей судом
Культура и шоу-бизнес
19:13, 20 марта 2025
Певица Наzима уличила поклонницу в обмане и пригрозила ей судом
Сын Макпал Исабековой попал в больницу
Культура и шоу-бизнес
18:37, 20 марта 2025
Сын Макпал Исабековой попал в больницу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: