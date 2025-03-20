Жена Кайрата Нуртаса рассказала о проблеме, с которой столкнулась из-за каникул детей
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 20 марта 2025 года, разоткровенничалась со своими подписчиками в Instagram, сообщает Zakon.kz.
36-летняя супруга Кайрата Нуртаса рассказала о проблеме, с которой столкнулась из-за выхода детей на весенние каникулы. Напомним, казахстанские школьники отдохнут 11 дней – с 21 по 31 марта.
"Дети вышли на очередные каникулы. Теперь я, как и все мамы, думаю о том, куда мне их отвезти, как рационально и выгодно распланировать время", – написала Абдукаримова.
По словам Жулдыз, у всех четверых детей разные мечты, вкусы и планы.
"Тем не менее, надеюсь, мы придем к одному общему решению", – добавила многодетная знаменитость.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
12 марта 2025 года Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова неожиданно появились вместе на свадьбе блогеров. Подробнее об этом здесь.
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