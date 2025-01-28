Лиза Арзамасова фотографиями с Мальдивских островов восхитила фанатов

Российская актриса Елизавета Арзамасова продолжает делиться фотографиями отпуска, который она проводит вместе с супругом Ильей Авербухом на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

Ряд публикаций артистка 28 января сделала на своей странице в Instagram.

"Когда краски природы ярче фильтров", – подписала одно из фото Арзамасова.

В другой публикации актриса ответила на популярный вопрос подписчиков.

"И отвечая на самый популярный вопрос про фотографии из отпуска: нееееет, нет и нет у меня фотографий из отпуска без шляпы. И этому есть вполне себе "производственное" объяснение, а не только потому, что я люблю шляпки", – написала она.

Также артистка опубликовала кадр, на котором она позирует в шляпе в бассейне.

Фанаты восхитились фотографиями актрисы:

Просто восторг!

Грация и очарование!

А шляпки у вас всегда красивые и изящные, Лиза!

Ранее Лиза Арзамасова и Илья Авербух потроллили Меланию и Дональда Трамп.