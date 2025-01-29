Мама Ирины Алфёровой отпраздновала 103-летие в кругу семьи

Мать народной артистки России Ирины Алфёровой отпраздновала 103-летие с дочерью и внучкой. Именинницу поздравили ее самые близкие люди, сообщает Zakon.kz.

Внучка именинницы актриса Ксения Алфёрова поделилась в социальных сетях кадрами с торжества.

"Вы не поверите, но на днях моей Баме (Ксении Архиповне Алфёровой) исполнилось 103 года! А знаете за что дается такое красивое долголетие? За исполнение пятой заповеди: "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе". А также за доброе сердце, щедрость душевную, любовь к людям, к жизни и за бесконечное чувство благодарности", – написала внучка в подписи к посту с серией фотографий.

Примечательно, что российский и французский историк моды Александр Васильев также не остался в стороне и оставил свое поздравление:

"Потрясен и восхищен. Маме Ирины Алфёровой исполнилось 103 года. Поздравляем Ксению Архиповну с днем рождения!"

Сама Алфёрова не раз отмечала, что бабушка, несмотря на свой возраст, ведет достаточно активный образ жизни – она часто гуляет, посещает разные концерты, устраивает семейные праздники, а также следит за собой.

Какое счастье! Самого крепкого здоровья бабулечке!

Какие красивые! Бабушка красавица, такая молодая.

После 100 жизнь выходит на новый уровень! Так держать и подольше! А выглядит, ваша Бамочка и правда очень даже молодо и красиво!

Три поколения красивых людей!

Какая прекрасная генетика, все девочки-красавицы, здоровья вам всем, счастья, радости и долголетия, – пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что именитый композитор Игорь Крутой в дуэте с певицей Алсу исполнил композицию под названием "Качели". Их совместное творчество весьма пришлось по душе аудитории. Тогда 70-летний пианист решил рассказать, как пришла идея создать этот союз.