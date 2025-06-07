#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
510.19
582.79
6.46
Культура и шоу-бизнес

Уникальный квартет: Димаш Кудайберген исполнил хит с Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом и Хаусером

музыканты, певцы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 12:57 Фото: dimashnews
Премьера уникального квартета состоялась 6 июня 2025 года во втором финале 10-го юбилейного конкурса молодых инструменталистов "Virtuosos", сообщает Zakon.kz.

Сцену разделили члены жюри – Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Димаш Кудайберген и виолончелист Степан Хаусер. Они исполнили легендарную композицию Фрэнка Синатры "My Way".

"Работа с маэстро Доминго, а также с маэстро Хосе Каррерасом была моей мечтой. Я очень нервничал, но был невероятно вдохновлен. Они все еще работают, все еще великолепно поют. Я с нетерпением жду их выступлений. И через 20, а может быть, и через 30 лет", – рассказал Димаш.

Ранее известный во всем мире казахстанский певец Димаш Кудайберген провел первую фан-встречу в Лондоне, где рассказал о том, как видит будущее родной страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Наталья Подольская опубликовала фотографии со своей роскошной свадьбы и показала гостей
Культура и шоу-бизнес
15:15, Сегодня
Наталья Подольская опубликовала фотографии со своей роскошной свадьбы и показала гостей
Пятая жена Евгения Петросяна показала модного сына и "пожаловалась" на него
Культура и шоу-бизнес
13:20, Сегодня
Пятая жена Евгения Петросяна показала модного сына и "пожаловалась" на него
Женился старший сын 50-летнего Сакена Майгазиева
Культура и шоу-бизнес
12:36, Сегодня
Женился старший сын 50-летнего Сакена Майгазиева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: