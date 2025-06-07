Уникальный квартет: Димаш Кудайберген исполнил хит с Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом и Хаусером

Премьера уникального квартета состоялась 6 июня 2025 года во втором финале 10-го юбилейного конкурса молодых инструменталистов "Virtuosos", сообщает Zakon.kz.

Сцену разделили члены жюри – Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Димаш Кудайберген и виолончелист Степан Хаусер. Они исполнили легендарную композицию Фрэнка Синатры "My Way".

"Работа с маэстро Доминго, а также с маэстро Хосе Каррерасом была моей мечтой. Я очень нервничал, но был невероятно вдохновлен. Они все еще работают, все еще великолепно поют. Я с нетерпением жду их выступлений. И через 20, а может быть, и через 30 лет", – рассказал Димаш.

Ранее известный во всем мире казахстанский певец Димаш Кудайберген провел первую фан-встречу в Лондоне, где рассказал о том, как видит будущее родной страны.