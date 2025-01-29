34-летняя блогер Ида Галич объявила о второй беременности

Российская телеведущая и блогер Ида Галич поделилась с аудиторией важной новостью. Знаменитость объявила, что станет мамой во второй раз. Об этом прекрасном событии она написала на страницах в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что об этом стало известно на Неделе моды в Париже. Для нее и ее жениха Олега Ледвича это будет первый общий ребенок

"Безумно счастливая я. Точнее мы. Живу свою лучшую жизнь – влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями". Ида Галич

Далее она поблагодарила всех за теплые слова и пожелания.

Комментаторы не заставили себя ждать.

Таких как Ида – должно быть больше! Прекрасная новость!

Какое счастье.

Как приятно видеть вас счастливой.

Ида, ты ходячее вдохновение! Поздравляю от всей души вас!

Потрясающая новость, мои поздравления.

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