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Культура и шоу-бизнес

34-летняя блогер Ида Галич объявила о второй беременности

34-летняя блогер Ида Галич объявила о второй беременности, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 17:17 Фото: Instagram/galichida
Российская телеведущая и блогер Ида Галич поделилась с аудиторией важной новостью. Знаменитость объявила, что станет мамой во второй раз. Об этом прекрасном событии она написала на страницах в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что об этом стало известно на Неделе моды в Париже. Для нее и ее жениха Олега Ледвича это будет первый общий ребенок

"Безумно счастливая я. Точнее мы. Живу свою лучшую жизнь – влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями".Ида Галич

Далее она поблагодарила всех за теплые слова и пожелания.

Комментаторы не заставили себя ждать.

  • Таких как Ида – должно быть больше! Прекрасная новость!
  • Какое счастье.
  • Как приятно видеть вас счастливой.
  • Ида, ты ходячее вдохновение! Поздравляю от всей души вас!
  • Потрясающая новость, мои поздравления.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита "Миллион роз" Алла Пугачёва и ее муж посетили спектакль "Записки сумасшедших" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Об этом известил общественность сам юморист Максим Галкин, опубликовав небольшое видео.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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