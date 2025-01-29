34-летняя блогер Ида Галич объявила о второй беременности
Фото: Instagram/galichida
Российская телеведущая и блогер Ида Галич поделилась с аудиторией важной новостью. Знаменитость объявила, что станет мамой во второй раз. Об этом прекрасном событии она написала на страницах в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Примечательно, что об этом стало известно на Неделе моды в Париже. Для нее и ее жениха Олега Ледвича это будет первый общий ребенок
"Безумно счастливая я. Точнее мы. Живу свою лучшую жизнь – влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями".Ида Галич
Далее она поблагодарила всех за теплые слова и пожелания.
Комментаторы не заставили себя ждать.
- Таких как Ида – должно быть больше! Прекрасная новость!
- Какое счастье.
- Как приятно видеть вас счастливой.
- Ида, ты ходячее вдохновение! Поздравляю от всей души вас!
- Потрясающая новость, мои поздравления.
Ранее сообщалось, что исполнительница хита "Миллион роз" Алла Пугачёва и ее муж посетили спектакль "Записки сумасшедших" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Об этом известил общественность сам юморист Максим Галкин, опубликовав небольшое видео.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript