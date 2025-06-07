Невестка Валерии стала жертвой мошенников и проплакала четыре дня

Невестка российской эстрадной певицы Валерии блогерша Лиана Шульгина стала жертвой мошенников, сообщает Zakon.kz.

Об этом девушка рассказала в stories социальной сети Instagram.

По словам молодой мамы, она проплакала четыре дня из-за взлома ее аккаунта в Telegram. Злоумышленник связался с Шульгиной 31 мая, представившись рекламным менеджером. Он обговорил с ней сотрудничество, а затем отправил фишинговую ссылку на сайт со "статистикой канала".

Фото: Instagram/lianashulginaa

Девушка ввела личные данные и потеряла доступ к своему аккаунту.

"Пыталась работать, отвлекаться, но к вечеру сильно накрывало. Сюда же нестабильный гормональный фон", – уточнила она. По словам блогера, она винит себя за то, что "купилась на дешевый развод".

5 июня 2025 года певица Валерия и ее супруг-продюсер Иосиф Пригожин отпраздновали 21-летие со дня бракосочетания.