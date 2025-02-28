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Культура и шоу-бизнес

В Сети обсуждают новый образ дочери Максима Галкина и Аллы Пугачёвой

В Сети обсуждают новый образ дочери Максима Галкина и Аллы Пугачёвой, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 19:11 Фото: Instagram/maxgalkinru
11-летняя дочь знаменитостей Максима Галкина и Аллы Пугачёвой Лиза примерила образ героини Уэнсдэй из одноименного сериала. Шоумен поспешил поделиться снимками с аудиторией, сообщает Zakon.kz.

Ведущий разместил публикацию 28 февраля 2025 года с небольшой подписью: "К карнавалу готова".

Пользователи Сети моментально принялись обсуждать новые фотокарточки. Так, многие отметили, что с темными волосами Лиза выглядит совсем иначе. Также они удивились тому, как быстро она выросла.

  • Крутая. Ей любой образ к лицу.
  • Девушка-гот! С наступающим праздником весны вас.
  • Главное, чтобы потом опять блондинкой стала нежной.
  • А где же Гарри? Покажите его тоже в образе, пожалуйста.
  • На Аллу Борисовну похожа.
  • Не могу поверить, что так быстро летит время.
  • Я даже не узнала Лизочку!

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Несколько дней назад мы сообщали, что Алла Пугачёва опубликовала фото подросшего сына и вызвала восторг подписчиков.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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