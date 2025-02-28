В Сети обсуждают новый образ дочери Максима Галкина и Аллы Пугачёвой
Фото: Instagram/maxgalkinru
11-летняя дочь знаменитостей Максима Галкина и Аллы Пугачёвой Лиза примерила образ героини Уэнсдэй из одноименного сериала. Шоумен поспешил поделиться снимками с аудиторией, сообщает Zakon.kz.
Ведущий разместил публикацию 28 февраля 2025 года с небольшой подписью: "К карнавалу готова".
Пользователи Сети моментально принялись обсуждать новые фотокарточки. Так, многие отметили, что с темными волосами Лиза выглядит совсем иначе. Также они удивились тому, как быстро она выросла.
- Крутая. Ей любой образ к лицу.
- Девушка-гот! С наступающим праздником весны вас.
- Главное, чтобы потом опять блондинкой стала нежной.
- А где же Гарри? Покажите его тоже в образе, пожалуйста.
- На Аллу Борисовну похожа.
- Не могу поверить, что так быстро летит время.
- Я даже не узнала Лизочку!
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