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Культура и шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Маликова трогательно обратилась к отцу в честь важной даты

Дочь Дмитрия Маликова трогательно обратилась к отцу в честь Дня рождения , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 13:48 Фото: Instagram/steshamalikova
Накануне, 29 января 2025 года, российскому эстрадному певцу Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет. В связи с этим к юбиляру обратилась его дочь – блогер и создательница собственного бренда одежды Стефания Маликова, сообщает Zakon.kz.

24-летняя наследница артиста в Instagram опубликовала видео, где она с папой повторила архивное видео.

"Стеша, а ты веришь в супергероев из фильмов? Оказалось, ответ всегда ждал тебя со школы, с университета, работы или ночной гулянки – он ждал тебя всю твою жизнь. Супергерою сегодня 55! С днем рождения, папуля. Ты и есть любовь, добро и свет, всеобъемлющий, настоящий, большой", – трогательно поздравила отца Стефания Маликова.

Подписчиков опубликованный ролик умилил. Они присоединились к поздравлениям и отметили, что семья Маликовых – пример для многих:

  • "Как это мило".
  • "Боже, какое видео".
  • "Какое невероятное видео! Здоровья, счастья и творческих успехов папе".
  • "Какие вы прекрасные, чудесная семья! Настоящий пример для молодежи, молодых пар, молодых родителей!"
  • "Замечательные, трогательные слова дочери отцу! С днем рождения Дмитрия! Счастья, здоровья и дальнейшей творческой реализации!"
  • "Миллион поздравлений вашему любимому имениннику! Папа – это сила, мощь, защита, любовь! Берегите папу! Мамочку, конечно, тоже! Вы все – красавчики!"

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31 декабря Стефания Маликова подвела итоги 2024 года, опубликовав редкие семейные фотографии и видео.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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