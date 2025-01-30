Дочь Дмитрия Маликова трогательно обратилась к отцу в честь важной даты
Фото: Instagram/steshamalikova
Накануне, 29 января 2025 года, российскому эстрадному певцу Дмитрию Маликову исполнилось 55 лет. В связи с этим к юбиляру обратилась его дочь – блогер и создательница собственного бренда одежды Стефания Маликова, сообщает Zakon.kz.
24-летняя наследница артиста в Instagram опубликовала видео, где она с папой повторила архивное видео.
"Стеша, а ты веришь в супергероев из фильмов? Оказалось, ответ всегда ждал тебя со школы, с университета, работы или ночной гулянки – он ждал тебя всю твою жизнь. Супергерою сегодня 55! С днем рождения, папуля. Ты и есть любовь, добро и свет, всеобъемлющий, настоящий, большой", – трогательно поздравила отца Стефания Маликова.
Подписчиков опубликованный ролик умилил. Они присоединились к поздравлениям и отметили, что семья Маликовых – пример для многих:
- "Как это мило".
- "Боже, какое видео".
- "Какое невероятное видео! Здоровья, счастья и творческих успехов папе".
- "Какие вы прекрасные, чудесная семья! Настоящий пример для молодежи, молодых пар, молодых родителей!"
- "Замечательные, трогательные слова дочери отцу! С днем рождения Дмитрия! Счастья, здоровья и дальнейшей творческой реализации!"
- "Миллион поздравлений вашему любимому имениннику! Папа – это сила, мощь, защита, любовь! Берегите папу! Мамочку, конечно, тоже! Вы все – красавчики!"
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