Дочь Дмитрия Маликова трогательно обратилась к отцу в честь важной даты

24-летняя наследница артиста в Instagram опубликовала видео, где она с папой повторила архивное видео.

"Стеша, а ты веришь в супергероев из фильмов? Оказалось, ответ всегда ждал тебя со школы, с университета, работы или ночной гулянки – он ждал тебя всю твою жизнь. Супергерою сегодня 55! С днем рождения, папуля. Ты и есть любовь, добро и свет, всеобъемлющий, настоящий, большой", – трогательно поздравила отца Стефания Маликова.