Турецкая актриса Ханде Эрчел хочет познакомиться с Юрой Борисовым
Фото: instagram/handemiyy
Турецкая актриса Ханде Эрчел призналась, что хотела бы узнать больше о творчестве российского актера Юры Борисова, сообщает Zakon.kz.
Об этом она рассказала во время пресс-джанкета в Москве, пишет Super.
"Пока у меня не было возможности посмотреть российские фильмы, но я уверена, что они популярны и отличаются высоким качеством. Я слышала о молодом актере Юрии Борисове и хотела бы ознакомиться с его работами", — сказала Эрчел.
Актриса, известная по сериалу "Постучись в мою дверь", прибыла в Москву 30 января. Как сообщают СМИ, она остановилась в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton, где также проживает ее коллега, турецкий актер Барыш Ардуч. В Москве они представят совместный фильм "Оставь это ветру".
Ранее российский актер Юра Борисов получил номинацию на "Оскар".
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