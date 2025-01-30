Турецкая актриса Ханде Эрчел хочет познакомиться с Юрой Борисовым

Турецкая актриса Ханде Эрчел призналась, что хотела бы узнать больше о творчестве российского актера Юры Борисова, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала во время пресс-джанкета в Москве, пишет Super.





"Пока у меня не было возможности посмотреть российские фильмы, но я уверена, что они популярны и отличаются высоким качеством. Я слышала о молодом актере Юрии Борисове и хотела бы ознакомиться с его работами", — сказала Эрчел.

Актриса, известная по сериалу "Постучись в мою дверь", прибыла в Москву 30 января. Как сообщают СМИ, она остановилась в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton, где также проживает ее коллега, турецкий актер Барыш Ардуч. В Москве они представят совместный фильм "Оставь это ветру".

Ранее российский актер Юра Борисов получил номинацию на "Оскар".

