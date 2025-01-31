Концерт Анны Седоковой в Алматы находится на грани срыва

Праздничное шоу российской певицы, запланированное на 14 февраля в городе Алматы, может не состояться, сообщает Zakon.kz.

Причина, по которой у организаторов и певицы есть опасение – элементарное отсутствие спроса. По данным самой большой платформы по покупке онлайн билетов в Казахстане, стоимость бронирования стола в ресторане составляет 150 тыс. тенге, но спроса на выступление Седоковой нет.

Фото: ticketon.kz

По мнению потенциальных зрителей, такое их поведение на анонс вполне ожидаемо. Многие пары предпочли бы более позитивную атмосферу для праздника, чем концерт артистки, чей муж совсем недавно покончил с собой. Если концерт все же не отменят, это станет первым выступлением певицы после смерти Яниса Тиммы.

А телеведущая Ксения Бородина напротив готовится к свадьбе. На днях она побывала в Турции, где присмотрела себе свадебное платье.