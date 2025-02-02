"Я не могу без него": Анна Седокова вышла на сцену в образе невесты

Российская певица Анна Седокова участвует в шоу "Три аккорда". После провала в первом выпуске она пошла ва-банк и вышла на сцену в свадебном платье, сообщает Zakon.kz.

Для конкурсной программы Анна выбрала лиричную композицию Кати Огонек под названием "Я не могу без него", где есть такие слова: "Я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю".

Фото: кадр из шоу "Три аккорда"

Для этого номера Анна выбрала образ невесты. Артистка появилась перед телезрителями, сидя за белоснежным роялем. В конце выступления Седокова сняла с себя фату и сжала в руках, возможно, давая понять, что ей удалось преодолеть чувства, о которых поется в знаменитой композиции.

<br>

В этот раз судьи были куда благосклонней к Анне. Любовь Успенская отметила, что Седокова выбрала непростую песню и в некоторых моментах вокально не смогла ей соответствовать.

Ранее сообщалось, что Анну Седокову опросили по делу о самоубийстве ее бывшего супруга.

Анна Седокова и Янис Тима официально развелись 9 декабря 2024 года. А 17 декабря 32-летнего экс-супруга певицы нашли мертвым в одном из хостелов Москвы. 25 декабря тело баскетболиста было доставлено в Ригу. Прощание прошло 27 декабря в Рижском крематории.

