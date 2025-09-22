42-летняя Алсу показала свое новое увлечение

Известная российская певица Алсу похвасталась своим новым увлечением, которым восхитила своих фолловеров в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Кадрами 42-летняя артистка поделилась 20 сентября 2025 года.

"Я пообещала себе каждый месяц учиться чему-то новому. Сегодня будет у меня занятие. Объясню, почему красные губы. Делаю себе брутальный, такой дерзкий образ. Сейчас увидите, почему", – сказала Алсу.

Поклонники певицы в очередной раз отметили, что развод пошел ей на пользу, и восхитились ее новым увлечением:

"Отличная идея".

"А вы опасная девушка!"

"Все девушки после развода".

"Она теперь просто Миссис Смит".

"Хочу такой же порядок в гардеробной".

"Что у вас на губах? Я хочу этот карандаш".

"Не знаю, к чему ты готовишься, но ты готова!"

"Кто там стоит перед мишенью в вашем воображении?"

"Мне кажется, Алсу развод идет к лицу. Зажила и расцвела, позавидовать можно".

"Я уже представила, как зигзагообразными перебежками смывается от пуль один ее бывший".

"Кажется, Алсу теперь не только поет про "Зимний сон", но и устраивает вечный сон для бывших".

"Люди, перестаньте уже связывать все, что она делает, с бывшим мужем. Мир не крутится вокруг него! Она выбрала быть счастливой и живет свою лучшую жизнь".

"Вот что делает развод, расцвела, в чартах, в топе, стреляет, путешествует, ходит и все время от счастья улыбается. Девочки, кто живет с абьюзерами, вот вам живой пример "до и после". А кому-то по ходу нужно прикупить бронежилет, а то мало ли что там еще Алсу себе нового пообещала".

