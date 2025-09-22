#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Культура и шоу-бизнес

42-летняя Алсу показала свое новое увлечение

российская певица Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 18:01 Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу похвасталась своим новым увлечением, которым восхитила своих фолловеров в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Кадрами 42-летняя артистка поделилась 20 сентября 2025 года.

"Я пообещала себе каждый месяц учиться чему-то новому. Сегодня будет у меня занятие. Объясню, почему красные губы. Делаю себе брутальный, такой дерзкий образ. Сейчас увидите, почему", – сказала Алсу.

Поклонники певицы в очередной раз отметили, что развод пошел ей на пользу, и восхитились ее новым увлечением:

  • "Отличная идея".
  • "А вы опасная девушка!"
  • "Все девушки после развода".
  • "Она теперь просто Миссис Смит".
  • "Хочу такой же порядок в гардеробной".
  • "Что у вас на губах? Я хочу этот карандаш".
  • "Не знаю, к чему ты готовишься, но ты готова!"
  • "Кто там стоит перед мишенью в вашем воображении?"
  • "Мне кажется, Алсу развод идет к лицу. Зажила и расцвела, позавидовать можно".
  • "Я уже представила, как зигзагообразными перебежками смывается от пуль один ее бывший".
  • "Кажется, Алсу теперь не только поет про "Зимний сон", но и устраивает вечный сон для бывших".
  • "Люди, перестаньте уже связывать все, что она делает, с бывшим мужем. Мир не крутится вокруг него! Она выбрала быть счастливой и живет свою лучшую жизнь".
  • "Вот что делает развод, расцвела, в чартах, в топе, стреляет, путешествует, ходит и все время от счастья улыбается. Девочки, кто живет с абьюзерами, вот вам живой пример "до и после". А кому-то по ходу нужно прикупить бронежилет, а то мало ли что там еще Алсу себе нового пообещала".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 18:01
Танцующая вместе с подругой Алсу собрала восторженные комплименты

7 сентября 2025 года Алсу опубликовала редкое фото старшей дочери по особому случаю.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
