42-летняя Алсу показала свое новое увлечение
Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу похвасталась своим новым увлечением, которым восхитила своих фолловеров в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Кадрами 42-летняя артистка поделилась 20 сентября 2025 года.
"Я пообещала себе каждый месяц учиться чему-то новому. Сегодня будет у меня занятие. Объясню, почему красные губы. Делаю себе брутальный, такой дерзкий образ. Сейчас увидите, почему", – сказала Алсу.
Поклонники певицы в очередной раз отметили, что развод пошел ей на пользу, и восхитились ее новым увлечением:
- "Отличная идея".
- "А вы опасная девушка!"
- "Все девушки после развода".
- "Она теперь просто Миссис Смит".
- "Хочу такой же порядок в гардеробной".
- "Что у вас на губах? Я хочу этот карандаш".
- "Не знаю, к чему ты готовишься, но ты готова!"
- "Кто там стоит перед мишенью в вашем воображении?"
- "Мне кажется, Алсу развод идет к лицу. Зажила и расцвела, позавидовать можно".
- "Я уже представила, как зигзагообразными перебежками смывается от пуль один ее бывший".
- "Кажется, Алсу теперь не только поет про "Зимний сон", но и устраивает вечный сон для бывших".
- "Люди, перестаньте уже связывать все, что она делает, с бывшим мужем. Мир не крутится вокруг него! Она выбрала быть счастливой и живет свою лучшую жизнь".
- "Вот что делает развод, расцвела, в чартах, в топе, стреляет, путешествует, ходит и все время от счастья улыбается. Девочки, кто живет с абьюзерами, вот вам живой пример "до и после". А кому-то по ходу нужно прикупить бронежилет, а то мало ли что там еще Алсу себе нового пообещала".
Материал по теме
Танцующая вместе с подругой Алсу собрала восторженные комплименты
7 сентября 2025 года Алсу опубликовала редкое фото старшей дочери по особому случаю.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript