57-летний Дмитрий Нагиев внезапно стал кумиром молодежи

Интервью 20-летней давности харизматичного шоумена Дмитрия Нагиева завирусилось в Сети. Молодые подписчики наперебой оставляют восторженные комментарии под роликами с его участием, сообщает Zakon.kz.

В доступе оказалось интервью актера в программе "Продолжение следует" с Юлией Меньшовой. Тот выпуск вышел в эфир еще в 2002 году.

Дмитрий Нагиев стал известен благодаря комедийному шоу "Осторожно, модерн!", где играл прапорщика Задова и многих женских персонажей. Некоторое время вел ток-шоу "Окна". С 2014 по 2017 год играл главную роль в телесериале "Физрук". Принимал участие также во множестве рейтинговых фильмов и сериалов.

Пользователи Сети не жалеют восхищенных комплиментов. Некоторые даже признаются, что не прочь закрутить роман с шоуменом.

Сам же Нагиев никак не реагирует на внезапно возникшую в соцсетях популярность.

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