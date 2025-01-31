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Культура и шоу-бизнес

57-летний Дмитрий Нагиев внезапно стал кумиром молодежи

57-летний Дмитрий Нагиев стал крашем у молодежи, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 16:52 Фото: Instagram/nagiev.universal
Интервью 20-летней давности харизматичного шоумена Дмитрия Нагиева завирусилось в Сети. Молодые подписчики наперебой оставляют восторженные комментарии под роликами с его участием, сообщает Zakon.kz.

В доступе оказалось интервью актера в программе "Продолжение следует" с Юлией Меньшовой. Тот выпуск вышел в эфир еще в 2002 году.

Дмитрий Нагиев стал известен благодаря комедийному шоу "Осторожно, модерн!", где играл прапорщика Задова и многих женских персонажей. Некоторое время вел ток-шоу "Окна". С 2014 по 2017 год играл главную роль в телесериале "Физрук". Принимал участие также во множестве рейтинговых фильмов и сериалов.

Пользователи Сети не жалеют восхищенных комплиментов. Некоторые даже признаются, что не прочь закрутить роман с шоуменом.

Сам же Нагиев никак не реагирует на внезапно возникшую в соцсетях популярность.

Ранее мы сообщали, что казахстанский артист Димаш Кудайберген решил порадовать свою армию поклонников. Композитор объявил о премьере песни в честь 8-летия своего фандома.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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