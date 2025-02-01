Показ оперы про Дональда Трампа возобновили в Гонконге

Обновленный вариант кантонской оперы, главный герой которой – президент США Дональд Трамп, возвращается на сцену в Гонконге с новыми персонажами, сообщает Zakon.kz.

Теперь наряду с главным героем в сюжете будут фигурировать Камала Харрис и Илон Маск. По словам импресарио и композитора Эдвард Ли Куймин, опера Trump on Show будет вновь показана в гонконгском театре Sunbeam Theatre с 1 по 3 февраля, все билеты были распроданы заранее, пишет газета South China Morning Post.

Опера в кантонском стиле была написана и впервые представлена в Гонконге еще в 2019 году, затем ее демонстрировали в 2021 году, и теперь, после возвращения Трампа в Белый дом, постановка вернулась на сцену.

Кантонская опера – один из видов классической китайской оперы, который объединяет музыку, пение, акробатические номера и даже элементы боевых искусств. Обычно выступления проходят в традиционных костюмах и основаны на китайском фольклоре или рассказах о древних исторических личностях. Однако в основе оперы Trump on Show не древние полководцы, а американский президент, и исполняется она в современных костюмах.

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Ажиотаж в соцсетях начался после того, как 28 января Белый дом показал официальный портрет первой леди США Мелании Трамп. Фотография вызвала неоднозначную реакцию интернет-пользователей.