Официантка из Нью-Йорка раскритиковала поведение дочери Джуда Лоу

Официантка по имени Мэдисон высказалась относительно поведения дочери Джуда Лоу Айрис, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Х Мэдисон оскорбила Айрис и указала, что та – "самая мерзкая посетительница, которую она обслуживала в своей жизни".

Фото: Х/madisontayt_

С ее слов в комментариях, дочь знаменитого актера закатила истерику, когда ей не понравился десерт, хотя модели предложили буквально все, что было в меню. Дочь Джуда Лоу якобы возмущалась, что специально для нее нужно было приготовить другой десерт, а когда ей отказали, скандалистка вынула последний козырь и стала угрожать своим отцом.

"Свой заказ Айрис не оплатила, хотя помимо десерта, в чеке были и другие позиции", – пишет официантка.

В беседе с другими пользователями X Мэдисон говорит, что Айрис пользуется плохой репутацией и в родном городе отца, Лондоне, в местных ресторанах она ведет себя точно так же. Затем ее попросили перечислить и других капризных клиентов из числа знаменитостей, которых ей довелось обслуживать.

Так в списке Мэдисон оказались дочери Мэрил Стрип и Барака Обамы, а также Ченнинг Татум и Кирстен Данст.

"Судя по тому, как залетел тред, папа вряд ли будет доволен", – прокомментировали инцидент с Айрис интернет-пользователи.

Коллега Джуда Лоу Моника Беллуччи посетила на днях показ мод в Париже. Компанию ей составил режиссер Тим Бертон.