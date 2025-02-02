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Культура и шоу-бизнес

Шер стала звездой рекламного видео

Реклама, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 07:00 Фото: Instagram/cher
Икона поп-музыки Шер стала звездой новой рекламной кампании сервиса доставки еды Uber Eats, сообщает Zakon.kz.

В ролике 78-летняя певица возвращается к своим классическим хитам, напевая слова песни If I Could Turn Back Time, выпущенной в 1989 году. И по сюжету она пытается найти машину времени через приложение доставки еды, пытаясь вернуться в 80-е годы ее блестящей карьеры. Но желания певицы приводят к неожиданным последствиям: вместо того, чтобы оказаться в желаемом времени, она попадает в деревню 1680 года.

Жители села, увидев Шер, начинают ее осматривать и комментировать, недоумевая, почему она выглядит "одновременно и молодой, и старухой".

"Я не ведьма, я – икона!" – отвечает она на их обвинения в колдовстве.

Данная реплика делает акцент на уникальности и харизме Шер, которую она несет в себе на протяжении всей своей музыкальной карьеры.

На днях теще принца Уильяма исполнилось 70 лет.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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