Деми Мур ослепила гостей "Оскара" смелым декольте, но осталась без награды
Так, известную Мур обошла 25-летняя звезда "Аноры" Майки Мэдисон.
My heart broke as much as Demi Moore’s did when she didn’t hear her name. This was her year for sure. Horror always getting unfairly treated! #Oscars #Oscars2025 pic.twitter.com/HWlQzBbcef— BLURAYANGEL 🦇 (@blurayangel) March 3, 2025
Однако стоит отметить, что выход звезды стал одним из самых эффектных на церемонии вручения премии.
Исполнительница главной роли в фильме "Непристойное предложение" появилась на красной дорожке в ослепительном серебристом платье в пол, усыпанном стразами. Наряд бросался в глаза за счет глубокого декольте, которое открывало грудь звезды, и шлейфа.
Demi Moore attends the 97th Annual Oscars at the Dolby Theatre in Hollywood, California.#GettyVideo #Oscars2025 #Oscars @justdemi 🎥 Dave Tolley 👉 https://t.co/Edmt2cm77m pic.twitter.com/mcNjWlEYIe— Getty Images Entertainment (@GettyVIP) March 3, 2025
До мероприятия Мур также продемонстрировала наряд армии подписчиков.
Фанаты бывшей супруги Брюса Уиллиса пытаются в комментариях поддержать ее и оставляют немыслимое количество комплиментов и добрых слов.
Кто же получил заветные статуэтки, можно прочитать по этой ссылке.
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Стоит отметить, что в начале января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара". Тогда Мур впервые за свою карьеру удостоилась этой престижной награды.