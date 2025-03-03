Деми Мур ослепила гостей "Оскара" смелым декольте, но осталась без награды

62-летняя американская актриса Деми Мур, исполнившая главную женскую роль в нашумевшем боди-хорроре "Субстанция", осталась без награды на 97-й церемонии вручения премии "Оскар". Несмотря на это, знаменитость поразила гостей церемонии ослепительным нарядом, сообщает Zakon.kz.

Так, известную Мур обошла 25-летняя звезда "Аноры" Майки Мэдисон.

My heart broke as much as Demi Moore’s did when she didn’t hear her name. This was her year for sure. Horror always getting unfairly treated! #Oscars #Oscars2025 pic.twitter.com/HWlQzBbcef — BLURAYANGEL 🦇 (@blurayangel) March 3, 2025

Однако стоит отметить, что выход звезды стал одним из самых эффектных на церемонии вручения премии.

Исполнительница главной роли в фильме "Непристойное предложение" появилась на красной дорожке в ослепительном серебристом платье в пол, усыпанном стразами. Наряд бросался в глаза за счет глубокого декольте, которое открывало грудь звезды, и шлейфа.

До мероприятия Мур также продемонстрировала наряд армии подписчиков.

Фанаты бывшей супруги Брюса Уиллиса пытаются в комментариях поддержать ее и оставляют немыслимое количество комплиментов и добрых слов.

Кто же получил заветные статуэтки, можно прочитать по этой ссылке.

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Стоит отметить, что в начале января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара". Тогда Мур впервые за свою карьеру удостоилась этой престижной награды.