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Культура и шоу-бизнес

Деми Мур ослепила гостей "Оскара" смелым декольте, но осталась без награды

Деми Мур не получила Оскар, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 15:59 Фото: Instagram/demimoore
62-летняя американская актриса Деми Мур, исполнившая главную женскую роль в нашумевшем боди-хорроре "Субстанция", осталась без награды на 97-й церемонии вручения премии "Оскар". Несмотря на это, знаменитость поразила гостей церемонии ослепительным нарядом, сообщает Zakon.kz.

Так, известную Мур обошла 25-летняя звезда "Аноры" Майки Мэдисон.

Однако стоит отметить, что выход звезды стал одним из самых эффектных на церемонии вручения премии.

Исполнительница главной роли в фильме "Непристойное предложение" появилась на красной дорожке в ослепительном серебристом платье в пол, усыпанном стразами. Наряд бросался в глаза за счет глубокого декольте, которое открывало грудь звезды, и шлейфа.

До мероприятия Мур также продемонстрировала наряд армии подписчиков.

Фанаты бывшей супруги Брюса Уиллиса пытаются в комментариях поддержать ее и оставляют немыслимое количество комплиментов и добрых слов.

Кто же получил заветные статуэтки, можно прочитать по этой ссылке.

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Стоит отметить, что в начале января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара". Тогда Мур впервые за свою карьеру удостоилась этой престижной награды.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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