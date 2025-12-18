Особняк и несколько квартир: Лев Лещенко раскрыл количество имущества Ларисы Долиной

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал ситуацию вокруг недвижимости певицы Ларисы Долиной, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с журналистами он заявил, что артистка располагает несколькими объектами недвижимости и не нуждается в жилье, пишет 360.ru.

Отвечая на вопрос о возможной помощи Долиной, Лещенко отметил, что у певицы есть четырехэтажный особняк в Подмосковье, а также несколько квартир, в том числе жилье в Лапино и два объекта недвижимости в странах Балтии. По его словам, у артистки есть все условия для проживания.

"Она не бездомная, ей есть где жить", – подчеркнул Лещенко.

Кроме того, певец прокомментировал заявление Юрия Антонова, ранее отказавшегося приютить Долину. По словам Лещенко, между Антоновым и Долиной никогда не было дружеских отношений, поэтому подобная позиция коллеги не стала для него неожиданностью.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку четыре месяца и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.



Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря. А на Долину обрушилась волна хейта.

Верховный суд России 16 декабря отменил решения судов трех инстанций по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках. Он постановил квартиру оставить Полине Лурье.

