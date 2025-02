"Грэмми-2025": обнаженная Бьянка Цензори и триумф Бейонсе

Несомненно, что на прошедшей церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми", состоявшейся 2 февраля 2025 года, отличились супруги Канье Уэст и Бьянка Цензори. Впрочем, кроме них, были и других представители шоу-бизнеса, заслуживающие внимания, сообщает Zakon.kz.

Так, в этом году лидером по числу номинаций стала 43-летняя певица в стиле R’n’B Бейонсе.

Ее новый альбом Cowboy Carter претендовал на победу в 11 категориях.

I'm screaming at Beyoncé's reaction to winning the Grammy for Best Country Album. queen!!!!! pic.twitter.com/BArMrfQG4q — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 3, 2025

Beyoncé embraces the Los Angeles firefighters who presented her the #GRAMMY for Album Of The Year. ❤️ pic.twitter.com/uTjTstPgBk — BEYONCÉ LEGION 𐚁 (@BeyLegion) February 3, 2025

В итоге она забрала четыре награды, в том числе в номинациях "Альбом года" (за пластинку Cowboy Carter) и "Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой" (в дуэте с Майли Сайрус).

Далее следует отметить 37-летнего рэпера Кендрика Ламара.

🏆 @kendricklamar locks in 5️⃣ #GRAMMYS.



🎶 Song of the Year

🎶 Record of the Year

🎶 Best Rap Song

🎶 Best Rap Performance

🎶 Best Music Video pic.twitter.com/0VDfhETaXp — Universal Music Group (@UMG) February 3, 2025

Он стал лидером по числу побед. Исполнитель получил "Грэмми" в категории "Песня года" за дисс-трек на рэпера Дрейка Not Like Us. Композицию также признали записью года, лучшей рэп-песней и отметили за лучшее музыкальное видео, а Ламара наградили за лучшее рэп-исполнение.

Примечательно, что знаменитейшие Тейлор Свифт и Билли Айлиш не получили ни одной статуэтки в этом году, несмотря на большое количество номинаций.

Еще один интересный момент. Лучшей новой артисткой по версии "Грэмми" стала 26-летняя Чаппелл Рон.

Не обошлось и без 55-летней Дженнифер Лопес. Она вручала награду колумбийской звезде Шакире.

48-летняя Шакира получила награду за лучший поп-альбом на латиноамериканском языке.

Возвращаясь к главному скандалу с рэпером Уэстом и его супругой Цензори, то образ, как оказалось, создал не изобретательный музыкант, а его новый сподвижник из команды Yeezy. Зовут его Саймон Карл.

Полный список победителей "Грэмми" выглядит так:

"Запись года" – Not Like Us, Кендрик Ламар;

"Альбом года" – Cowboy Carter, Бейонсе;

"Песня года" – Not Like Us, Кендрик Ламар;

"Лучший новый исполнитель" – Чаппелл Рон;

"Лучшее сольное поп-исполнение" – Espresso, Сабрина Карпентер;

"Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" – Die With A Smile, Леди Гага и Бруно Марс;

"Лучшая танцевальная запись" – Neverender, Justice & Tame Impala;

"Лучшая танцевальная поп-запись" – Charli XCX, Von Dutch;

"Лучший танцевальный/электронный альбом" – Brat, Charli XCX;

"Лучшее рок-выступление" – Now and Then, The Beatles;

"Лучший рок-альбом" – Hackney Diamonds, The Rolling Stones;

"Лучший R&B-альбом" – 11:11 (Deluxe), Крис Браун;

"Лучший ремикс" – Espresso Сабрины Карпентер, Марк Ронсон;

"Лучшее кантри исполнение дуэтом" – II Most Wanted, Бейонсе и Майли Сайрус;

"Лучшая R&B песня" – Saturn, SZA;

"Лучшее рэп-исполнение" – Not Like Us, Кендрик Ламар;

"Лучшая рэп песня" – Not Like Us, Кендрик Ламар;

"Лучший музыкальный клип" – Not Like Us, Кендрик Ламар;

"Лучший музыкальный фильм" – American Symphony, Джон Батиста.

