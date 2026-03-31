"Не могу поверить!": 44-летняя Вера Брежнева трогательно поздравила старшую дочь
Известная украинская поп-певица и актриса Вера Брежнева накануне, 30 марта 2026 года, в своем Instagram поделилась кадрами со старшей дочерью Соней Киперман в честь особого случая, сообщает Zakon.kz.
Таким образом, экс-солистка группы "ВИА Гра" поздравила наследницу с юбилеем.
"Моей малышке сегодня исполнилось 25! 25 лет вместе. Не могу поверить! Она уже взрослая девушка!" – заявила Брежнева под публикацией.
Ответа от дочери Вере долго ждать не пришлось.
"Мамочка, я тебя люблю! Спасибо тебе за эту жизнь!" – написала Соня Киперман.
К поздравлениям присоединились фолловеры Брежневой, которые пожелали имениннице всего самого наилучшего. Также они отметили, что мать и дочь – как сестры:
- "Королевы!"
- "С днем рождения".
- "Наилучшие пожелания".
- "Какие вы красивые, девочки".
- "Я думала, это твоя подруга. Да ты просто невероятная".
- "С днем рождения! Классный день! Вы как сестры, такие классные".
- "Ты наполняешь этот мир красотой! Невероятная девочка! Поздравляю!"
- "С днем рождения Соню! Пусть каждый день будет наполнен светом, радостью и улыбками".
