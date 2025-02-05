Изможденная Анна Седокова прервала молчание после самоубийства Тиммы

Российская певица Анна Седокова вышла на связь после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и трогательно обратилась к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Поклонники звезды заметили, что Анна похудела до критической отметки. За последние полтора месяца Седокову активно критиковали. Несмотря на это, исполнительница морально собралась и благодарит всех неравнодушных за моральную поддержку.

"Привет, мы знакомы больше 20 лет… Все это время вы были свидетелями моих взлетов и падений. Теперь вы свидетели самого сложного периода в моей жизни, который я бы не пожелала никому. Каждый день все это время я пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше. Благодарю вас за то, что вы поддерживали, не сдавались, даже когда сдалась я. Я очень благодарна. Попробую делать то, что удавалось мне больше всего – писать песни, давать концерты. И маленькими шагами буду идти вперед. Даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, буду пробовать это делать", – произнесла 43-летняя певица.

В последнее время в СМИ появлялась информация о том, что Анна Седокова активно принимает участие в различных ТВ-шоу, однако все текущие телепроекты сняты до трагического инцидента с Янисом Тиммой.

После смерти 32-летнего баскетболиста Анна уже выходила на связь с публикой. Но тогда она находилась в уязвимом состоянии и была под наблюдением врачей. На певицу ополчились близкие спортсмена. Они считают, что именно артистка виновата в смерти бывшего мужа и его проблемах.