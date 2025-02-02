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Мир

Умерла артистка из сериала "Игра в кальмара" Ли Джу-щиль

умерла артистка из сериала &quot;Игра в кальмара&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 18:17 Фото: kinopoisk.ru
В возрасте 81 года умерла южнокорейская актриса Ли Джу-щиль, сыгравшая бывшего офицера полиции Хван Чжун-Хо во втором сезоне сериала "Игра в кальмара", сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал en.yna.co.kr, три месяца назад артистке врачи поставили диагноз "рак желудка". В больнице заявили, что у нее произошла остановка сердца. Похороны назначены на 5 февраля.

В 1995 году Ли Джу-щиль дебютировала как театральная актриса и участвовала во многих известных постановках Южной Кореи. До этого, в 1993 году, ей уже ставили диагноз "рак молочной железы", однако в 2003 году она сообщила о победе над ним. Несмотря на борьбу с заболеванием, актриса продолжала активно сниматься в кино и играть в театре.

Ранее сообщалось, что в 81 год от тяжелой болезни умер бывший президент Германии Хорст Кёлер, занимавший высший государственный пост в 2004-2010 годах.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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