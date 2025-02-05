Популярного стендап-комика Славу Комиссаренко включили в список террористов
Об этом стало известно из обнародованного 4 февраля 2025 года списка, формируемого Комитетом государственной безопасности (КГБ) Беларуси.
В этом списке всего числится 1234 человека.
Согласно документу, поводом для включения его в список послужил вступивший в силу приговор суда о признании комика виновным по статье 130 УК Беларуси в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни.
Пока знаменитость публично не отреагировала на данное известие.
Напомним, что автор мема про "чык-чырыка" покинул Россию после белорусских протестов 2020 года.
А уже в августе 2024 года Следственный комитет Беларуси начал расследование против Комиссаренко. Его обвиняли в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко, а также в разжигании вражды и розни.
Уже в конце года Минский городской суд заочно вынес приговор комику, назначив ему шесть лет лишения свободы.