Популярного стендап-комика Славу Комиссаренко включили в список террористов

37-летний белорусский стендап-комик, выступающий в странах Евросоюза, включен в Беларуси в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из обнародованного 4 февраля 2025 года списка, формируемого Комитетом государственной безопасности (КГБ) Беларуси.

В этом списке всего числится 1234 человека.

Согласно документу, поводом для включения его в список послужил вступивший в силу приговор суда о признании комика виновным по статье 130 УК Беларуси в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни.

Пока знаменитость публично не отреагировала на данное известие.

Напомним, что автор мема про "чык-чырыка" покинул Россию после белорусских протестов 2020 года.

А уже в августе 2024 года Следственный комитет Беларуси начал расследование против Комиссаренко. Его обвиняли в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко, а также в разжигании вражды и розни.

Уже в конце года Минский городской суд заочно вынес приговор комику, назначив ему шесть лет лишения свободы.