Комику Славе Комиссаренко предъявили обвинения в оскорблении Лукашенко

Следственный комитет Беларуси начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко. Его обвиняют в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко, а также в разжигании вражды и розни, сообщает Zakon.kz.

Центральный районный отдел Следственного комитета Беларуси по Минску начал заочное расследование 15 августа.

Стендапера, как отмечено в публикации "Известий", обвиняют в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, клевете в отношении президента, а также в публичном оскорблении белорусского лидера.

РБК напоминает, что Комиссаренко в своих выступлениях неоднократно пародировал Александра Лукашенко, шутил над ним и называл "Чык-Чырыком". В 2021 году комику запретили выступать в Беларуси.

Сам же шоумен уже давно находится за пределами Беларуси. В республике ему может грозить до шести лет лишения свободы.

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Напомним, что 4 августа 2024 года известный казахстанский стендап-комик Александр Меркуль, отсидевший 10 суток за использование нецензурной брани в общественном месте, вышел на свободу. Импровизатор сразу же поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.