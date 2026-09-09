"Никогда еще шубат не пили из винных бокалов": Юрий Дудь вспомнил поездку в Казахстан

Журналист Юрий Дудь и видеоблогер Руслан Усачев в сентябре 2021 года посетили Казахстан. Спустя пять лет, 9 сентября 2026 года, ведущий авторского канала на YouTube под названием "вДудь" опубликовал архивное видео, сообщает Zakon.kz.

Тогда миллионные блогеры посетили природную достопримечательность Мангистауской области – урочище Бозжыра.

В кадре Дудь и Усачев впервые попробовали традиционный казахский кисломолочный напиток шубат.

"Максимальный кефир!" – отметил Усачев после дегустации.

Дудь в описании к видео решил уточнить у казахстанцев, что еще интересного из национальной кухни можно попробовать.

"Друзья не из Казахстана, вы пробовали? Делитесь впечатлениями! Друзья из Казахстана, посоветуйте, что еще из местной кухни попробовать, когда будет такой шанс!" Юрий Дудь

"Никогда еще шубат не пили из винных бокалов", – шутливо прокомментировал ролик казахстанский журналист Асхат Ниязов.

Нужно попробовать голову барашка, особенно, его мозги, это деликатес.

Бешпармак вы явно пробовали?

Жент. Тары. Талкан. Фишбармак.

Бауырсак, бешбармак, плов, лагман, куырдак.

Осторожнее с кисломолочкой в жару.

Я из Казахстана. И я не пробовала.

Попробуй такое блюдо "Бас" – это голова барана. Очень интересный опыт.

Конечно, беш! Желательно не в ресторане, а дома у прекрасной хозяйки.

Шубат очень полезен, особенно для мужчин! Слово даю, – пишут пользователи Казнета.

В октябре 2025 года один из самых известных казахстанских блогеров и пиарщиков Алишер Еликбаев смог удивить многочисленную аудиторию встречей на острове Мадейра с Юрием Дудем. Как это было, читайте тут.