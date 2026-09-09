#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
454.46
527.72
5.25
Общество

"Никогда еще шубат не пили из винных бокалов": Юрий Дудь вспомнил поездку в Казахстан

верблюды, Дудь, шубат, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 12:52 Фото: Instagram/yurydud
Журналист Юрий Дудь и видеоблогер Руслан Усачев в сентябре 2021 года посетили Казахстан. Спустя пять лет, 9 сентября 2026 года, ведущий авторского канала на YouTube под названием "вДудь" опубликовал архивное видео, сообщает Zakon.kz.

Тогда миллионные блогеры посетили природную достопримечательность Мангистауской области – урочище Бозжыра.

В кадре Дудь и Усачев впервые попробовали традиционный казахский кисломолочный напиток шубат.

"Максимальный кефир!" – отметил Усачев после дегустации.

Дудь в описании к видео решил уточнить у казахстанцев, что еще интересного из национальной кухни можно попробовать.

"Друзья не из Казахстана, вы пробовали? Делитесь впечатлениями! Друзья из Казахстана, посоветуйте, что еще из местной кухни попробовать, когда будет такой шанс!"Юрий Дудь

"Никогда еще шубат не пили из винных бокалов", – шутливо прокомментировал ролик казахстанский журналист Асхат Ниязов.

  • Нужно попробовать голову барашка, особенно, его мозги, это деликатес.
  • Бешпармак вы явно пробовали?
  • Жент. Тары. Талкан. Фишбармак.
  • Бауырсак, бешбармак, плов, лагман, куырдак.
  • Осторожнее с кисломолочкой в жару.
  • Я из Казахстана. И я не пробовала.
  • Попробуй такое блюдо "Бас" – это голова барана. Очень интересный опыт.
  • Конечно, беш! Желательно не в ресторане, а дома у прекрасной хозяйки.
  • Шубат очень полезен, особенно для мужчин! Слово даю, – пишут пользователи Казнета.

В октябре 2025 года один из самых известных казахстанских блогеров и пиарщиков Алишер Еликбаев смог удивить многочисленную аудиторию встречей на острове Мадейра с Юрием Дудем. Как это было, читайте тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Казахстанец Игорь Цыба неожиданно стал гостем у Юрия Дудя и собрал шквал комплиментов
14:43, 05 февраля 2025
Еще один казахстанец неожиданно стал гостем у Юрия Дудя и влюбил в себя аудиторию
Юрий Дудь, прокуратура, Москва, дело, лишение свободы
19:14, 30 июня 2025
Юрию Дудю может грозить срок до двух лет
Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Вознесенский Кафедральный Собор, Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы
10:20, 08 декабря 2025
Юрьев день: что 9 декабря нельзя делать, тревожные приметы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по паделу определилась с составом на Азиатские игры
12:56, Сегодня
Сборная Казахстана по паделу определилась с составом на Азиатские игры
Эмоции Алькараса и Шелтона
12:38, Сегодня
Алькарас в пяти сетах сенсационно уступил Шелтону в игре за полуфинал US Open
Елена Рыбакина радуется победе
12:20, Сегодня
Редакторы US Open дали неожиданный прогноз четвертьфинала Рыбакина – Чжэн на US Open
Дастан Сатпаев в составе &quot;Бёрнли&quot;
11:59, Сегодня
The Sun оценил мощный старт Дастана Сатпаева в "Бёрнли" и сообщил о травме казахстанца
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: