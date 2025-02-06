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Культура и шоу-бизнес

Лепса и его Аврору сравнили с парой Петросян – Брухунова

Отношения, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 06:22 Фото: Instagram/avrorakiba
5 февраля 62-летнего Григория Лепса и его возлюбленную Аврору сравнили в Сети с семьей Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, сообщает Zakon.kz.

Началом послужило то, что в день своего 19-летия Аврора Киба у себя в Instagram-сторис намекнула, что уже устала учиться в Лондоне и не прочь выйти замуж. Хейтеры тут же принялись атаковать лондонскую студентку в комментариях.

"Как же быстро растут чужие невесты", – комментарий, набравший максимальное число поддержки Instagram-пользователей.

Тема возрастного мезальянса со скоростью ветра получила свое дальнейшее развитие. Именинницу и ее известного покровителя сравнили с другой парой российского шоу-бизнеса.

  • интересно, ее будут хейтить как Брухунову?
  • вот увидите, Аврора еще до Петросяна доберется!

Лепс рассекретил отношения с Авророй летом прошлого года. Тогда они стали появляться на светских мероприятиях вместе, а после певец признался, что планирует узаконить отношения с Кибой.

А певица Анна Седокова спустя полтора месяца после трагедии с бывшим мужем нашла в себе силы обратиться к поклонниками с личными воспоминаниями.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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