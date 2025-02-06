Лепса и его Аврору сравнили с парой Петросян – Брухунова

5 февраля 62-летнего Григория Лепса и его возлюбленную Аврору сравнили в Сети с семьей Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, сообщает Zakon.kz.

Началом послужило то, что в день своего 19-летия Аврора Киба у себя в Instagram-сторис намекнула, что уже устала учиться в Лондоне и не прочь выйти замуж. Хейтеры тут же принялись атаковать лондонскую студентку в комментариях.

"Как же быстро растут чужие невесты", – комментарий, набравший максимальное число поддержки Instagram-пользователей.

Тема возрастного мезальянса со скоростью ветра получила свое дальнейшее развитие. Именинницу и ее известного покровителя сравнили с другой парой российского шоу-бизнеса.

интересно, ее будут хейтить как Брухунову?

вот увидите, Аврора еще до Петросяна доберется!

Лепс рассекретил отношения с Авророй летом прошлого года. Тогда они стали появляться на светских мероприятиях вместе, а после певец признался, что планирует узаконить отношения с Кибой.

А певица Анна Седокова спустя полтора месяца после трагедии с бывшим мужем нашла в себе силы обратиться к поклонниками с личными воспоминаниями.