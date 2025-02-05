Анна Седокова рассказала, как ее сын узнал о смерти Яниса Тиммы

5 февраля у себя в Instagram-сторис Седокова поделилась подробностями того, как ее сын Гектор узнал о смерти их бывшего члена семьи, сообщает Zakon.kz.

Видимо, Анна Седокова начала восстанавливаться после гибели ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Ранее певица разместила откровенный ролик о своем состоянии, а следом – рассказала о том, как ее сын узнал о смерти баскетболиста.

Так певица поделилась, что отправила сына в баскетбольный лагерь и попросила ничего не говорить ему о произошедшем, пока она полностью не восстановится и не расскажет ему сама. Однако все пошло не по плану. К Гектору подошел мальчик со словами со словами о смерти его отца и суициде.

Когда звезда узнала об этом инциденте с ее сыном, она поняла, что оградить ребенка от тяжелой информации не получится. Тогда она приняла решение выписаться из больницы и уехать с сыном "подальше от всего".

"Мы встретили Новый год в аэропорту. Праздник длился семь секунд. Это был мой самый худший Новый год, но я должна была сделать все, чтобы для сына он стал лучшим", – написала Седокова у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/annasedokova

Стоит напомнить, что своего единственного наследника Седокова родила в апреле 2017 года. Отцом ребенка является бизнесмен Артем Комаров, с которым исполнительница рассталась вскоре после родов. Летом 2019-го люди заговорили о романе Анны с Янисом Тиммой. Звезда не раз заявляла о том, что ее сын относился к баскетболисту как к родному отцу.

А одно из заведений Алматы намерено развлекать гостей на день всех влюбленных выступлением именно Анны Седоковой.