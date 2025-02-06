Наташа Королёва заявила, что начинает терять рассудок

Певица Наташа Королёва столкнулась с неожиданной проблемой – она никак не может наладить режим сна, что уже сказывается на качестве ее жизни, сообщает Zakon.kz.

В интервью журналистам "МК" исполнительница хита 90-х "Желтые тюльпаны" призналась, что спит максимум пару часов в сутки.

Выспаться от души звезде не позволяет напряженный рабочий график – в последнее время к репетициям, гастролям и выступлениям прибавилось еще и шоу "Суперстар", ведущей нового сезона которого стала Королёва.

"За весь день ты так эмоционально перегружаешься, что потом трудно качественно восстановиться. Приходишь домой, а в голову лезут разные мысли: ты все время думаешь, что сделала не так, как улучшить или исправить, чтобы результат был еще более впечатляющим. Из-за всего этого никак не можешь заснуть. Честно говоря, со мной такого ранее не случалось", – цитирует издание артистку.

Впрочем, обращаться за помощью к специалистам она пока не торопится: надеется справиться с проблемой своими силами.

Между тем, в личной жизни певицы все спокойно, хотя поклонников по сей день интересует, "отбивал" ли ее Тарзан у композитора Игоря Николаева. Супруг Наташи Королёвой ответил на этот вопрос в рамках шоу.