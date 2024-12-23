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Культура и шоу-бизнес

Наташа Королёва зажгла на вечеринке невестки

Наташа Королева зажгла на дне рождения невестки, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 16:17 Фото: Instagram/melissa_foxs_
Известная российская певица Наташа Королёва посетила праздник по случаю дня рождения ее невестки Мелиссы Фокс, сообщает Zakon.kz.

Кадрами празднования молодая жена Архипа Глушко поделилась в Instaram. Отметила свое 24-летие Мелисса в большой компании молодежи в ресторане.

"Кто красиво работает, тот красиво отдыхает! Фееричная встреча Дня рождения!" – подписана видеоподборка того вечера.

На этих кадрах не видно свекрови именинницы. Однако в сторис Наташа Королёва все же была замечена танцующей и подпевающей под песню "С днем рождения" Ирины Аллегровой.

21 августа 2024 года Наташа Королева и танцор Сергей Глушко (Тарзан) объявили, что их сын Архип женился на Мелиссе Валынкиной. Он познакомился с девушкой в стриптиз-клубе. По словам Королёвой, сын в тот период "заливал тоску" по своей первой любви. У пары начались отношения с дружбы, которая потом переросла в роман. Мелисса больше не танцует в стриптиз-клубах, а работает визажистом. Наташа Королёва в интервью журналистам отмечала, что выбором сына довольна и считает, что рядом с женой его быт будет налажен. А вот Сергей Глушко признался, что изначально не воспринял всерьез союз Архипа с Мелиссой.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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