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Технологии

В Финляндии прошло первое богослужение с ИИ

В Финляндии провели богослужение с помощью ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 07:25 Фото: pixabay
10 марта в лютеранской церкви святого Павла в Хельсинки состоялось первое в Финляндии богослужение, созданное с помощью искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Associated Press, ИИ написал проповеди и песни, сгенерировал музыку и визуальные эффекты, а также "оживил" бывшего президента Финляндии Урхо Кекконена. На экране разыгралась сцена борьбы Иисуса и Сатаны, а вместо священников говорили их цифровые аватары.

"Обычно, когда люди говорят об ИИ, они говорят о том, что ИИ сможет сделать в будущем. Но будущее уже наступило. ИИ может делать все то, что, по мнению людей, он сможет делать примерно через 10 лет", – заявил автор инициативы, преподобный Петя Копперойнен.

Над созданием 45-минутной службы он работал несколько недель, используя различные инструменты искусственного интеллекта, в частности ChatGPT-4 от OpenAI.

Хотя служба привлекла более 120 человек, прихожане отметили отсутствие теплоты и душевности. Верующие отметили, что служба показалась им необычной и даже развлекательной, хотя иногда она казалась запутанной. Кроме того, из-за быстрого темпа речи следить за ней было трудно.

"Это было довольно интересно и весело, но это не было похоже на мессу или службу. Это было похоже на что-то отстраненное. Я не чувствовал, что они разговаривают со мной", – отметил прихожанин Тару Ниеминен.

А настоятель церкви на северо-востоке Хельсинки подчеркнул, что ИИ может помогать, но заменить пасторов не сможет.

Днями ранее первая пятничная молитва месяца Рамазан собрала сотни мусульман в Израиле.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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