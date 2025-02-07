Леру Кудрявцеву обвинили в нападении на няню маленькой дочери

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева 7 февраля прокомментировала сообщения, появившиеся в СМИ и Telegram-каналах о том, что она якобы применила физическое насилие к няне своей дочери, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале звезда категорически опровергла данную информацию и заявила о намерении обратиться в суд.

Кудрявцева назвала слухи о том, что она ударила няню, абсурдными и не имеющими под собой оснований. Она подчеркнула, что уважительно относится к людям, ухаживающим за ее ребенком, и возмущена подобными вбросами.

"Любой может написать что угодно, и за это не будет никакой ответственности. Но так дела не делаются!" – заявила телеведущая, добавив, что готова отстаивать свою репутацию в судебном порядке.

Ранее Telegram-канал "Свита Короля" опубликовал информацию о якобы произошедшем конфликте, в ходе которого Кудрявцева, по утверждению няни, ударила ее после замечания о нецензурной лексике в присутствии ребенка. Эта новость также появилась на портале Lisa.ru.

Телеведущая уверена, что распространенные сведения являются ложными, и намерена привлечь их авторов к ответственности.

Ранее Лера Кудрявцева порадовала подписчиков в Instagram фотографией, где показала новую прическу.