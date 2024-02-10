Сергей Лазарев нашел покорившую соцсети диско-бабушку и решил ей помочь

Российский певец Сергей Лазарев нашел диско-бабушку Лидию Витальевну и поговорил с ней, узнал, чем может помочь. Артист решил снять пенсионерке квартиру, потому что сейчас у нее проблемы с жильем, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в Instagram.

"Только что я с ней разговаривал лично. Поговорил с ней, узнал как у нее дела, передал от вас пожелания, приветы, слова восхищения. Спросил: "Чем могу помочь"? Знаю, что у нее проблемы с жильем, поэтому сейчас мы занимаемся тем, чтобы найти ей нормальную квартиру, мы ей снимем эту квартиру. Проблем не будет, потому что многие обещают и никто не делает. Мы, естественно, все сделаем. Не переживайте", – сказал артист.

Лазарев также призвал подписчиков помогать в подобных ситуациях людям, которые находятся рядом и нуждаются в поддержке.





Ранее сообщалось, что популярный российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал видео с зажигательным танцем зрительницы и назвал ее главной звездочкой своего концерта. Позже стало известно о жутких условиях жизни диско-бабушки.