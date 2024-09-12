Наташа Королёва гневно обратилась к журналистам из-за невестки

51-летняя российская эстрадная певица Наташа Королёва записала видеообращение, адресованное журналистам. По словам артистки, представители СМИ ворвались домой к родителям ее невестки Мелиссы Волынкиной, сообщает Zakon.kz.

Гневное обращение певица опубликовала в Instagram-Stories сегодня, 12 сентября 2024 года.

"Хочу обратиться к неуважаемым журналистам, которые сегодня под вымышленным предлогом просто ворвались в квартиру к родителям Мелиссы – жены Архипа, и начали пытаться выводить их на какие-то разговоры, снимали скрытыми камерами, гонялись за маленьким братом. Ребята, вы что, больные? У вас совсем все плохо с психикой? Зачем вы это делаете? Вы из первых уст получили всю информацию, вам все рассказали. Зачем вы лезете в жизнь простых людей, которые просто не готовы к такому публичному вниманию... Наша семья все вам рассказала, честно, открыто, как оно есть на самом деле... Прекратите это делать!" – сказала разгневанная Наташа Королёва.

Позднее 23-летняя бывшая стриптизерша, а ныне невестка Наташи Королёвой тоже записала видеообращение, в котором попросила журналистов оставить в покое ее родных.

"Сегодня утром произошел очень неприятный инцидент. К моим родителям пытались ворваться журналисты. Они сторожили у входной двери. Я не знаю, откуда они знают адрес и зачем они это делают. Но мои родители – непубличные. Пожалуйста, оставьте вы их в покое. У меня бабушка только вышла из больницы. Зачем вы создаете такой огромный стресс пожилым людям?!" – сказала возмущенная Мелисса Волынкина.

По словам невестки Королёвой, ее родители простые люди: папа токарь, мама домохозяйка.

"Для них быть в публичном пространстве – это большой стресс! Сегодня бесцеремонно в квартиру моих родителей ворвались журналисты, снимали скрытыми камерами, пытались задавать неуместные вопросы, представились каналом "Россия 1"! Я прошу, оставьте в покое мою семью! Они не хотят быть в публичном пространстве и быть героями ток-шоу!", – написала Мелисса Волынкина под видеообращением.

Комментаторов поведение журналистов тоже возмутило. Они порекомендовали обратиться в правоохранительные органы или в суд:

"В суд на них!"

"Надо вызвать милицию в таких случаях".

"Мелисса, пожалуйста, только не плачь. Ты очень смелая, что заявила об этом. Я понимаю, что это, когда нарушают личные границы".

"Кошмар, что за люди, журналисты эти... Лишь бы репортаж сделать, и пофиг на то, хотят ли этого сами люди... Держись, а родителям терпения!"

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21 августа 2024 года Наташа Королёва и Сергей Глушко (Тарзан) женили сына Архипа. Единственный наследник звездной пары связал себя узами брака с возлюбленной Мелиссой Валынкиной в день свадьбы родителей. С будущей супругой Архип познакомился в стриптиз-клубе. Позднее Королёва высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей.