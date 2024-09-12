Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Наташа Королёва гневно обратилась к журналистам из-за невестки

Оставьте их в покое: невестка Наташи Королёвой гневно обратилась к журналистам, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 20:45 Фото: Instagram/melissa_foxs_
51-летняя российская эстрадная певица Наташа Королёва записала видеообращение, адресованное журналистам. По словам артистки, представители СМИ ворвались домой к родителям ее невестки Мелиссы Волынкиной, сообщает Zakon.kz.

Гневное обращение певица опубликовала в Instagram-Stories сегодня, 12 сентября 2024 года.

"Хочу обратиться к неуважаемым журналистам, которые сегодня под вымышленным предлогом просто ворвались в квартиру к родителям Мелиссы – жены Архипа, и начали пытаться выводить их на какие-то разговоры, снимали скрытыми камерами, гонялись за маленьким братом. Ребята, вы что, больные? У вас совсем все плохо с психикой? Зачем вы это делаете? Вы из первых уст получили всю информацию, вам все рассказали. Зачем вы лезете в жизнь простых людей, которые просто не готовы к такому публичному вниманию... Наша семья все вам рассказала, честно, открыто, как оно есть на самом деле... Прекратите это делать!" – сказала разгневанная Наташа Королёва.

Позднее 23-летняя бывшая стриптизерша, а ныне невестка Наташи Королёвой тоже записала видеообращение, в котором попросила журналистов оставить в покое ее родных.

"Сегодня утром произошел очень неприятный инцидент. К моим родителям пытались ворваться журналисты. Они сторожили у входной двери. Я не знаю, откуда они знают адрес и зачем они это делают. Но мои родители – непубличные. Пожалуйста, оставьте вы их в покое. У меня бабушка только вышла из больницы. Зачем вы создаете такой огромный стресс пожилым людям?!" – сказала возмущенная Мелисса Волынкина.

По словам невестки Королёвой, ее родители простые люди: папа токарь, мама домохозяйка.

"Для них быть в публичном пространстве – это большой стресс! Сегодня бесцеремонно в квартиру моих родителей ворвались журналисты, снимали скрытыми камерами, пытались задавать неуместные вопросы, представились каналом "Россия 1"! Я прошу, оставьте в покое мою семью! Они не хотят быть в публичном пространстве и быть героями ток-шоу!", – написала Мелисса Волынкина под видеообращением.

Комментаторов поведение журналистов тоже возмутило. Они порекомендовали обратиться в правоохранительные органы или в суд:

  • "В суд на них!"
  • "Надо вызвать милицию в таких случаях".
  • "Мелисса, пожалуйста, только не плачь. Ты очень смелая, что заявила об этом. Я понимаю, что это, когда нарушают личные границы".
  • "Кошмар, что за люди, журналисты эти... Лишь бы репортаж сделать, и пофиг на то, хотят ли этого сами люди... Держись, а родителям терпения!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 20:45
Тарзан признался, что изначально не был рад невестке-стриптизерше
, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 20:45

21 августа 2024 года Наташа Королёва и Сергей Глушко (Тарзан) женили сына Архипа. Единственный наследник звездной пары связал себя узами брака с возлюбленной Мелиссой Валынкиной в день свадьбы родителей. С будущей супругой Архип познакомился в стриптиз-клубе. Позднее Королёва высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей.

Читайте также

Главная героиня фильма &quot;Томирис&quot; вышла замуж
Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" вышла замуж
Алсу уехала из России
Алсу уехала из России
57-летний Венсан Кассель разместил архивные фото со старшей дочерью
57-летний Венсан Кассель разместил архивные фото со старшей дочерью
Динара Халдарова
Королева Наташа 2024 год Артисты Шоу-бизнес Эстрада Семья Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД
Пробки на трассе Талгар-Алматы
10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы
Самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию
Самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: