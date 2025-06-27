Невестка Наташи Королёвой показала себя после нескольких операций на челюсть

Невестка Наташи Королёвой и Тарзана перенесла серьезное хирургическое вмешательство – несколько лет Мелисса занимается восстановлением челюсти, которая неправильно срослась после неудачного падения, сообщает Zakon.kz.

В Instagram девушка опубликовала слайд-шоу из кадров, которые, судя по всему, сделала уже после заживления. Подписчики Мелиссы восхитились ее внешним видом и отметили, что девушка прошла длинный и тяжелый путь, но сейчас выглядит очень счастливой.

Свадьба Архипа, единственного сына знаменитостей, и Мелиссы в свое время вызвала много обсуждений. Больше всего общественность поразило то, что невестка российской певицы из глубинки и в первые годы жизни в столице подрабатывала стриптизершей.

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