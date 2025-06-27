#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.34
607.18
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.34
607.18
6.62
Культура и шоу-бизнес

Невестка Наташи Королёвой показала себя после нескольких операций на челюсть

Фото знаменитостей, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 07:24 Фото: Instagram/melissa_foxs_
Невестка Наташи Королёвой и Тарзана перенесла серьезное хирургическое вмешательство – несколько лет Мелисса занимается восстановлением челюсти, которая неправильно срослась после неудачного падения, сообщает Zakon.kz.

В Instagram девушка опубликовала слайд-шоу из кадров, которые, судя по всему, сделала уже после заживления. Подписчики Мелиссы восхитились ее внешним видом и отметили, что девушка прошла длинный и тяжелый путь, но сейчас выглядит очень счастливой.

Свадьба Архипа, единственного сына знаменитостей, и Мелиссы в свое время вызвала много обсуждений. Больше всего общественность поразило то, что невестка российской певицы из глубинки и в первые годы жизни в столице подрабатывала стриптизершей.

Ранее стало известно, что жена Али Окапова станет звездой нового проекта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Жена Али Окапова станет звездой нового проекта
Культура и шоу-бизнес
05:59, Сегодня
Жена Али Окапова станет звездой нового проекта
Кинозрители увидят продолжение культовой "Мумии"
Культура и шоу-бизнес
04:20, 27 июня 2025
Кинозрители увидят продолжение культовой "Мумии"
Юлия Высоцкая с сигаретой вызвала споры в Сети
Культура и шоу-бизнес
01:52, 27 июня 2025
Юлия Высоцкая с сигаретой вызвала споры в Сети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: