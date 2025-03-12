Леонид Агутин поздравил внебрачную дочь с 29-летием

Поэт-песенник Леонид Агутин опубликовал редкое фото старшей дочери в социальных сетях, поздравив ее с днем рождения. Полине Воробьёвой исполнилось 29 лет, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравление народный артист России разместил на странице в Instagram.

"Поленька, доченька моя старшая! Первое мое отцовское счастье! Гордость моя! Поздравляю тебя и всех нас с днем твоего рождения! Пусть сбываются твои грандиозные планы так же, как всегда, то есть так, как я обычно даже и не представляю! Ну и здоровья с любовью тебе навалом! И твоим/нашим близким, конечно! Люблю и очень скучаю!" – написал Агутин 12 марта 2025 года.

Отношения Агутина и балерины Воробьёвой начались в Париже в 1994 году, но пара рассталась уже в 1997 году, через год после рождения Полины. Несмотря на разрыв, Агутин поддерживал теплые отношения с дочерью и активно участвовал в ее жизни, даже несмотря на то, что Полина выросла во Франции с матерью и отчимом.

Полина окончила юридический факультет. Но теперь она работает в издательском доме в Лондоне и пишет книги.

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