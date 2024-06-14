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Полина Гагарина высказалась о сравнении ее с Аллой Пугачевой

Гагарина, Пугачева, сравнение, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 15:52 Фото: Instagram/gagara1987
Российская исполнительница Полина Гагарина ответила на вопрос, как относится к сравнению ее с Аллой Пугачевой, сообщает Zakon.kz.

В СМИ Гагарину периодически сравнивают с Примадонной. Артистка к тому же перепевала хит Пугачевой "Любовь, похожая на сон". Но сама Гагарина уверяет, что не мечтает занять место старшей коллеги по цеху.

На пресс-конференции перед большим шоу в Лужниках журналисты спросили артистку, как она относится к тому, что ее сравнивают с 75-летней Пугачевой.

"Я не заменитель никого. Я сама по себе. Меня зовут Полина Гагарина. Это мои настоящие имя и фамилия. Я делаю, что люблю и без чего жить не могу. Мне не нужны какие-то статусы и звания "королева" или "царица". Мне вполне достаточно моего имени и фамилии. Я не для этого училась. То, что мне пишут люди после концертов, какие отзывы я получаю, – это для меня самая высшая награда", – приводит ее ответ Starhit.

В 2023 году Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что россияне считают певицей года Полину Гагарину, на втором месте располагалась Лариса Долина, затем – Анна Asti, Валерия, Пелагея и Ирина Аллегрова. Часть опрошенных назвали Аллу Пугачеву.

В 2016 году, когда Гагарина участвовала в "Евровидении", Алла Пугачева связывалась с ней. Примадонна похвалила ее за впечатляющий номер.

Ранее в интервью Полина Гагарина призналась, что перестала сотрудничать с продюсером и композитором Константином Меладзе из-за Веры Брежневой.

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