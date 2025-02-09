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Культура и шоу-бизнес

С чистого лица: Моргенштерн удаляет татуировки

Татуировки, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 04:55 Фото: pixabay
9 февраля известный российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн начал сводить татуировки с лица, сообщает Zakon.kz.

Сначала Моргенштерн удалил все предыдущие публикации в Instagram, а на фото профиля поставил дату выхода нового альбома. Там же скандальный музыкант поделился началом новой жизни.

"С чистого листа, с чистого лица", – написал рэпер.

Первыми "под снос" отправились три шестерки. Видео с избавлением от четырех тату с лица исполнитель опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Такими темпами, глядишь, еще и на работу устроится", – прокомментировали действия рэпера его преданные фанаты.

Другие же напротив считают, что с уходом татуировок, уходит эпоха и самого Моргенштерна.

А другая звезда российского шоу-бизнеса Полина Гагарина похвасталась новой песней, в авторстве которой заподозрили опального Константина Меладзе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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