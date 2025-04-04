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Культура и шоу-бизнес

Мерил Стрип сыграет мужскую роль в новой части "Хроники Нарнии"

Актриса, артистка, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 06:57 Фото: Instagram/merylstreep
Лауреат премии "Оскар" американская актриса Мерил Стрип сыграет роль божественного льва в предстоящей адаптации "Племянника чародея", сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 79-летняя Стрип готовится сыграть главную роль в фильме Netflix, который будет шестым из серии романов Клайва Льюиса о Нарнии, но первого по хронологии.

В книгах о Нарнии Аслан – величественный и всеведущий лев, которого обычно считают особью мужского пола и негласной аллегорией Иисуса.

В центре сюжета "Племянника чародея" – двое детей, Дигори Кирк и Полли Пламмер, которые открывают для себя волшебный мир через дядю Дигори Эндрю.

Ранее стало известно, что новый сезон "Рика и Морти" выйдет 25 мая.

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Аксинья Титова
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