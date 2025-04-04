Мерил Стрип сыграет мужскую роль в новой части "Хроники Нарнии"
Фото: Instagram/merylstreep
Лауреат премии "Оскар" американская актриса Мерил Стрип сыграет роль божественного льва в предстоящей адаптации "Племянника чародея", сообщает Zakon.kz.
По информации The Guardian, 79-летняя Стрип готовится сыграть главную роль в фильме Netflix, который будет шестым из серии романов Клайва Льюиса о Нарнии, но первого по хронологии.
В книгах о Нарнии Аслан – величественный и всеведущий лев, которого обычно считают особью мужского пола и негласной аллегорией Иисуса.
В центре сюжета "Племянника чародея" – двое детей, Дигори Кирк и Полли Пламмер, которые открывают для себя волшебный мир через дядю Дигори Эндрю.
Ранее стало известно, что новый сезон "Рика и Морти" выйдет 25 мая.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript