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Культура и шоу-бизнес

Переполох в Кремлевском дворце устроил Бурак Озчивит

Бурак Озчивит в России, Москва, концерт, кремль, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 14:10 Фото: Instagram/burakozcivit.news
Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, прилетевший в Россию, принял участие в концерте "Музыка турецких сериалов", состоявшемся 10 февраля в Кремлевском дворце в Москве, сообщает Zakon.kz.

Как пишут в российских соцсетях, фанатки 40-летней звезды "Королек – птичка певчая" устроили там такую давку, что ему пришлось спасаться за кулисами.

Отмечается, что билеты на концерт с участием Озчивита раскупили за два часа после старта продаж. После выступления актер решил пообщаться с публикой, что и спровоцировало настоящую давку. Женщины жаждали прикоснуться к кумиру, взять автограф и сделать совместное фото. Прорываясь к сцене, дамы посносили стулья.

После того, как Озчивит ретировался за кулисы, поклонницы еще какое-то время ждали его возвращения, но тщетно.

9 февраля турецкий актер поделился с поклонниками новостью о прибытии в Россию. Его пригласили для участия в киноконцерте "Музыка турецких сериалов".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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