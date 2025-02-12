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Культура и шоу-бизнес

Салют, Вера: Брежнева не выступит в Астане и Алматы

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 06:50 Фото: Instagram//ververa
Организаторам пришлось перенести февральские концерты популярной певицы Веры Брежневой в двух городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 февраля организаторы казахстанского тура певицы объявили на своей странице в Instagram. С их слов, такая вынужденная мера не связана ни с певицей, ни с организаторами.

Теперь концерт Брежневой, назначенный ранее на 12 февраля в Алматы перенесли на 30 апреля. А в Астане дата нового концерта назначена на 3 мая.

"К сожалению, мы столкнулись с проблемами, которые не удалось решить в удобоваримые сроки и сохранить график тура. Мы делали все возможное, но успеть не удалось", – пишут организаторы.

Однако их оправдания напротив только вызвали негативную реакцию у Instagram-пользователей. Там же в комментариях сошлись во мнении, что главная причина переноса концертов – отсутствие спроса и, как следствие, низкая продажа билетов.

Тем временем в Алматы с ошеломляющим успехом проходят большие гастроли Российского академического Молодежного театра.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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