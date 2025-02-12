"Ты здесь" спустя 27 лет: Игорь Николаев и Диана Гурцкая удивили поклонников

Российский композитор Игорь Николаев опубликовал очередное видео со своего юбилейного вечера. На этот раз музыкант предстал на одной сцене с эстрадной певицей Дианой Гурцкая, сообщает Zakon.kz.

Народная артистка России исполнила песню под названием "Ты здесь", написанную на стихи и музыку Николаева.

Совместное видео Николаев опубликовал на странице в Instagram 12 февраля 2025 года. В описании к публикации гитарист уточнил, что композиция существует уже 27 лет.

В 1995 году Гурцкая стала лауреатом музыкального конкурса талантов "Ялта – Москва – Транзит". Здесь она исполнила песню "Тбилисо" и познакомилась с Игорем Николаевым, который состоял в жюри. Впоследствии он написал для певицы хит "Ты здесь".

"Тогда публика узнала и полюбила чудесную абхазскую девушку Диану Гурцкая. И вот спустя годы на моей юбилейной программе я вновь услышал прекрасное живое исполнение Дианы и с радостью отметил, что голос ее льется так же легко и свободно, как 27 лет назад!" Игорь Николаев

В первую очередь комментаторы поблагодарили Николаева за то, что он заметил когда-то девушку и помог ей сделать первые шаги в шоу-бизнесе. Также пользователи Сети выразили восхищение исполнением певицы.

Пророческая какая песня.

Гурцкая эту песню пропустила через себя, через душу свою. Голос чудесный!

Игорь Юрьевич – поэт и композитор от Бога! Какие слова, за душу берет!

Какой голос, браво.

Чудесный голос, нежная благородная Диана, прекрасная песня на века.

Очень сильная песня!

Гений! Восхищаюсь, – пишет армия поклонников.

Гурцкая же совсем недавно обращалась к Николаеву, отмечая, что "неустанно благодарит судьбу за то, что она подарила ей возможность поучиться у маэстро".

"Встреча с вами изменила мою жизнь, мою судьбу и мой путь, открывшийся навстречу музыкальному миру благодаря вашей чуткости, утонченному мастерству и справедливому наставничеству". Диана Гурцкая

Днем ранее 65-летний композитор опубликовал видео совместного выступления с молодой исполнительницей хита "Солнце Монако" Люсей Чеботиной. После просмотра комментаторы не сошлись в едином мнении о неожиданном дуэте.