"Ты здесь" спустя 27 лет: Игорь Николаев и Диана Гурцкая удивили поклонников
Народная артистка России исполнила песню под названием "Ты здесь", написанную на стихи и музыку Николаева.
Совместное видео Николаев опубликовал на странице в Instagram 12 февраля 2025 года. В описании к публикации гитарист уточнил, что композиция существует уже 27 лет.
В 1995 году Гурцкая стала лауреатом музыкального конкурса талантов "Ялта – Москва – Транзит". Здесь она исполнила песню "Тбилисо" и познакомилась с Игорем Николаевым, который состоял в жюри. Впоследствии он написал для певицы хит "Ты здесь".
"Тогда публика узнала и полюбила чудесную абхазскую девушку Диану Гурцкая. И вот спустя годы на моей юбилейной программе я вновь услышал прекрасное живое исполнение Дианы и с радостью отметил, что голос ее льется так же легко и свободно, как 27 лет назад!"Игорь Николаев
В первую очередь комментаторы поблагодарили Николаева за то, что он заметил когда-то девушку и помог ей сделать первые шаги в шоу-бизнесе. Также пользователи Сети выразили восхищение исполнением певицы.
- Пророческая какая песня.
- Гурцкая эту песню пропустила через себя, через душу свою. Голос чудесный!
- Игорь Юрьевич – поэт и композитор от Бога! Какие слова, за душу берет!
- Какой голос, браво.
- Чудесный голос, нежная благородная Диана, прекрасная песня на века.
- Очень сильная песня!
- Гений! Восхищаюсь, – пишет армия поклонников.
Гурцкая же совсем недавно обращалась к Николаеву, отмечая, что "неустанно благодарит судьбу за то, что она подарила ей возможность поучиться у маэстро".
"Встреча с вами изменила мою жизнь, мою судьбу и мой путь, открывшийся навстречу музыкальному миру благодаря вашей чуткости, утонченному мастерству и справедливому наставничеству".Диана Гурцкая
Днем ранее 65-летний композитор опубликовал видео совместного выступления с молодой исполнительницей хита "Солнце Монако" Люсей Чеботиной. После просмотра комментаторы не сошлись в едином мнении о неожиданном дуэте.