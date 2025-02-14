Арман Давлетяров позвонил незнакомой бабушке в Казахстан

Фото: wikimedia

Известный казахстанский и российский медиаменеджер Арман Давлетяров поделился историей знакомства с бабушкой из Казахстана, которая следит за его деятельностью, сообщает Zakon.kz.

Видео бывший гендиректор Муз-ТВ опубликовал 14 февраля в Instagram. "Несколько дней назад я увидел в соцсетях, что многие мои подписчики отмечают меня в одной истории. Оказалось, что 82-летняя женщина из Казахстана, которая давно следит за мной и моей мамой в соцсетях, скоро будет праздновать свой день рождения. Одним из ее заветных желаний было познакомиться со мной, увидеться и поговорить. Ее сын написал об этом в соцсетях, и так я узнал об этой истории. Конечно, я не мог остаться в стороне – сразу же откликнулся и позвонил ей по видеосвязи. Этот разговор был настолько душевным и теплым, что я даже прослезился от тех слов, которые она мне говорила", – поделился Давлетяров. Он отметил, сколько радости и счастья испытала Макен-апа в тот момент. "В такие мгновения особенно понимаешь, как мало людям нужно для счастья – немного внимания и добрых слов. Прямо сейчас подарите это людям рядом с вами, родителям, близким, коллегам или друзьям", – написал ведущий казахстанского телеканала Jibek Joly. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arman Davletyarov (@arman_dav) Накануне, 13 февраля, Арман Давлетяров посвятил трогательный пост своей единственной дочери.

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