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Культура и шоу-бизнес

"Счастья нет в глазах": публика обсуждает видео Наташи Королёвой с супругом

Наташа Королёва, муж, наряды, фанаты, любовь, критика, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 17:59 Фото: Instagram/koroleva__star
8 июля 2025 года в России отметили День семьи, любви и верности. В этот праздник эстрадная певица Наташа Королёва разместила видео со своим супругом Сергеем Глушко. Ролик произвел большое впечатление на аудиторию исполнительницы хита "Желтые тюльпаны", сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram артистка предстала с мужем в эффектных сценических костюмах.

"Народная мудрость: "Глупые друг друга губят да потопляют, умные друг друга любят да пособляют!" Желаю в семье быть мудрыми, в любви сердечными, в верности стойкими! Всех с праздником!" – отметила в подписи к публикации Королёва.

Комментаторы осыпали комплиментами звездную пару. Впрочем, нашлись и те, кто выразил мнение насчет их отношений. Некоторые считают, что Глушко не питает чувств к супруге.

  • По-царски стильно, наряд у Натальи просто ей к лицу шик, Тарзан тоже хорош, но Наташа слов нет – "королева".
  • Прекрасная пара, счастья вам.
  • Женского и семейного счастья в ваш дом.
  • С годами ты еще краше, фигура – огонь.
  • Слов нет! Какие красавцы!
  • Будьте идеальной парой, не смотря на злые языки. Вы мудрая ! Учить вас нечему. Живите и любуйтесь всем тем, чем считаете нужным!
  • Красивые образы. Браво стилисту.
  • Какие вы тут оригинальные и красивые!
  • Вы любите его, а он себя.
  • Счастья нет в глазах... Какая-то пошлость и вульгарность в наряде, возраст уже не тот.
  • Наташа с любовью взглянула на супруга – видно, что очень его любит, а он...

Ранее казахстанская ведущая Динара Сатжан рассказала, что ей пришлось поменять привычки после замужества.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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