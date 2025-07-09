"Счастья нет в глазах": публика обсуждает видео Наташи Королёвой с супругом

8 июля 2025 года в России отметили День семьи, любви и верности. В этот праздник эстрадная певица Наташа Королёва разместила видео со своим супругом Сергеем Глушко. Ролик произвел большое впечатление на аудиторию исполнительницы хита "Желтые тюльпаны", сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram артистка предстала с мужем в эффектных сценических костюмах.

"Народная мудрость: "Глупые друг друга губят да потопляют, умные друг друга любят да пособляют!" Желаю в семье быть мудрыми, в любви сердечными, в верности стойкими! Всех с праздником!" – отметила в подписи к публикации Королёва.

Комментаторы осыпали комплиментами звездную пару. Впрочем, нашлись и те, кто выразил мнение насчет их отношений. Некоторые считают, что Глушко не питает чувств к супруге.

По-царски стильно, наряд у Натальи просто ей к лицу шик, Тарзан тоже хорош, но Наташа слов нет – "королева".

Прекрасная пара, счастья вам.

Женского и семейного счастья в ваш дом.

С годами ты еще краше, фигура – огонь.

Слов нет! Какие красавцы!

Будьте идеальной парой, не смотря на злые языки. Вы мудрая ! Учить вас нечему. Живите и любуйтесь всем тем, чем считаете нужным!

Красивые образы. Браво стилисту.

Какие вы тут оригинальные и красивые!

Вы любите его, а он себя.

Счастья нет в глазах... Какая-то пошлость и вульгарность в наряде, возраст уже не тот.

Наташа с любовью взглянула на супруга – видно, что очень его любит, а он...

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