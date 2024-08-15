Акмолинские спасатели обратились за помощью к Джейсону Стейтему

Британский актер, более известный по ролям в фильмам "Перевозчик", "Неудержимые" и "Форсаж", Джейсон Стейтем заинтересовал внимание спасателей из Акмолинской области. Они решили привлечь звезду боевиков для борьбы с туристами, забирающимися в горы, сообщает Zakon.kz.

15 августа 2024 года в Telegram-канале Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области опубликовано видео под названием "Джейсон Стейтем говорит дело". Спасатели использовали фрагмент интервью актера, добавив свою звуковую дорожку.

"Как-то раз я гулял по Боровому и увидел, как спасатели раздавали памятки и объясняли людям, что не стоит подниматься в горы. Но они их не послушали и поднялись на самый верх. И что, вы думаете, случилось потом? Через час спасатели спускали с горы этих же людей", – говорит Стейтем.

В пресс-службе департамента добавили, что спасателями с начала летнего периода спасены 10 человек в горной местности.

"Все спасенные являлись отдыхающими Щучинско-Боровской курортной зоны из Астаны, Караганды и Петропавловска. Двое из них получили травмы ноги. Их спустили на носилках и передали медикам". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Также отмечено, что во время рейдовых мероприятий сотрудниками Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" к административной ответственности по ст. 380 КоАП РК были привлечены двое отдыхающих.

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В конце 2023 года соцсети Джейсона Стейтема атаковали русскоязычные комментаторы. Тогда поводом для веселья среди фанатов послужила подпись к фотографии, похожая на одну из его фейковых философских цитат из "пацанских пабликов" VK: "Те, кто знают... знают".